台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

▲2025台東最美星空音樂會最終章綠島登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

歷時近三個月、串連海岸山谷的「2025台東最美星空音樂會」即將迎來最終章！壓軸場訂於8月30日（六）晚間6時30分，在綠島鄉人權紀念公園浪漫開唱。縣府表示，公園草坡依山傍海、面向壯麗的三峰岩與將軍岩，海風與浪聲構築出天然舞台，讓觀眾在星河與潮聲交織中，沉浸最獨特的夏夜音樂饗宴。

壓軸卡司同樣亮眼，將由台語搖滾樂團【拍謝少年】、情緒搖滾樂團【宋德鶴Song of Crane】、在地美聲【請問芳名人聲樂團】及綠島青年【智偉葛格】輪番登台，帶來多元風格的演出。現場還特別規劃「放閃星任務」社群互動，民眾拍照打卡即可抽限量伴手禮，還能掃描問卷QR Code，獲得「台東最美星空鑰匙圈」，為今夏留下專屬回憶。

縣府交通及觀光發展處指出，綠島人權紀念公園不僅具歷史意義，更是觀星秘境。入夜後幾乎沒有光害，銀河清晰可見，草坡也成為天然觀星座席。除音樂與星空外，綠島旅遊資源豐富，白天可造訪燈塔、溫泉、環島步道，夜晚則能享受當地海鮮與特色小店，展開一趟結合自然、人文與生活的完整旅程。

縣府提醒，前往綠島需搭乘飛機或船班，並留意天候狀況，建議遊客提前安排行程，才能輕鬆享受最美的音樂之夜。

雖然「2025台東最美星空音樂會」綠島場畫下句點，但星空的故事仍未結束。縣府強調，「台東最美星空導覽」將持續至九月，並採滾動式更新名額，邀請民眾把握機會參加，一起抬頭仰望銀河，探索夜空的奧秘。更多資訊可至「台東最美星空」官方粉絲專頁查詢。