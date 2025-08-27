結合台東地區救援能量　海巡辦理聯合救生救難演練

▲海巡舉辦聯合救生救難演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊於27日下午1時45分，在東部分署蔡分署長主持下，於台東國際地標岸際舉行聯合救生救難演練。本次演練動員航空器1架、各式船艇4艘、車輛5台，及參演人員96名，聯合交通部航港局、台東縣消防局、環保局、台灣中油公司等11個機關單位，共同模擬「人員戲水落海、船舶失火及海洋污染處置」等緊急狀況。

演練中，各單位展現完整救生裝備及救援能量，透過縱向通報與橫向協調，有效統合災害應變機制，確保在第一時間快速反應，保護民眾生命財產安全。統計今年迄今，台東縣已發生15起岸際救援案件、39起船舶事故（漁船38件、客船1件），本次演練針對轄區易發生的情境進行設計，充分展現海巡及友軍單位的訓練成果與協作效率。

演練重點包括各救生救難團隊的狀況通報、救援能量整合及快速應變，生動呈現近年救生救難案例及實際情境。參與單位包括交通部航港局東部航務中心、台東縣交通及觀光發展處、環保局、衛生局、消防局台東大隊、空勤總隊第三大隊第三隊、海洋保育署台東（綠島）海洋保育站、台灣中油東區營業處、第十巡防區指揮部、第一三岸巡隊及艦隊分署第十五海巡隊等。

第一三岸巡隊指出，透過此次區域聯合搜救暨海洋污染應變演練，不僅檢驗各單位日常訓練成果，也熟悉友軍設備及救援能量，有助提升現場快速反應與判斷能力，加強橫向協調默契，爭取黃金救援時間，將傷害降至最低。

海巡署提醒民眾，進行水域遊憩活動時，應利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等資訊，並留意災害警戒，提高風險意識；如在海域或岸際發生緊急事故，可撥打海巡署「118」免付費服務專線，將有專人立即協處。