「仟元集愛」全民總動員　為孤老換新服務車

記者楊晨東／台東報導

華山基金會今25日上午10點於台東東凌宮聖帝廟舉辦「台東愛心總動員 打造移動的守護天使」活動，號召全民響應「仟元集愛 讓愛上路」，協助汰換老舊到宅服務車，為偏鄉孤老打造行動守護。

活動由台東縣議會議長吳秀華、立法委員黃建賓、立法委員黃仁秘書、議員張國洲、台東縣長秘書、台東市公所秘書、周達三議員夫人、副議長林琮翰秘書、市民代表陳俊宏、仁和里長李坤智及東凌宮聖帝廟主任委員張耿賓等貴賓共同出席，齊心為孤老發聲。

華山基金會表示，台東縣愛心天使縣辦長年服務近1,200位三失長輩，目前在地十餘輛到宅服務車均已使用10至13年，車況老舊、維修費龐大，安全堪憂。然而，這些服務車每日奔波於山海之間，協助長輩就醫、取藥、送物資與參與活動，是偏鄉孤老連結外界的重要生命線，因此亟需汰舊換新。

活動現場，台東1站站長與阿公阿嬤分享了服務車陪伴就醫、參與活動的感人故事，並由主任委員張耿賓帶領祈福儀式，祈願長輩平安、募款順利。吳秀華議長、黃建賓委員率先響應，貼上第一張「仟元貼紙」，現場成功募集53,000元，為孤老打造「移動的守護天使」服務車，開啟幸福之門，讓長輩的外出之路不再遙遠。

華山基金會秉持「在地老化、在地服務」理念，自民國98年於台東設站以來，持續為三失長輩提供免費到宅服務，包括關懷訪視、陪同就醫、送物資與社會參與。基金會呼籲社會各界一同響應「仟元集愛 讓愛上路」，在中秋佳節前協助新服務車順利上路，持續守護台東偏鄉孤老。