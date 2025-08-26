　
國際

日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本女團「ミリオン! ~ Million Heaven Tokyo~」的成員Phakchi，近日因在神奈川知名觀光地鎌倉以內衣外穿的造型現身街頭，並大方展現J級上圍，在社群平台引起熱議。她自8月15日起，陸續於X（前Twitter）上傳多支在鎌倉拍攝的照片與影片，內容包括在熱門美食店門口、咖啡廳及餐廳等地取景，服裝始終為灰色外套搭配明顯可見的Calvin Klein內衣，以及同品牌的短褲。

這套造型讓她在網路上掀起兩極討論。有網友認為，Phakchi展現自信與時尚感，模仿韓國女團NewJeans等流行風格，將內衣視為日常穿搭一環；但也有不少人質疑在觀光客眾多、孩童經常出沒的公共場所穿著如此大膽是否合適，留言表示「請顧及場合」或「觀光地不宜這樣穿」。

▲▼Phakchi。（圖／翻攝自X／million_phakchi）

▲▼Phakchi。（圖／翻攝自X／million_phakchi，下同）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

據日媒《livedoor》報導，針對此事件，鎌倉市政府也已正式採取行動，特別制定了「公共場所禮儀相關的自治條例」，希望能有效約束遊客的行為。

據《News Post Seven》報導，Phakchi所屬經紀公司代表回應指出：「在韓國，像NewJeans等藝人也會把Calvin Klein作為時尚單品穿搭，所以我們認為這是一種流行趨勢。雖然確實有人仍認為這是內衣，但我們尊重不同看法。不過我也想問，如果胸部尺寸較小，還會被這樣批評嗎？」

此外，鎌倉市觀光課受訪時則強調，服裝選擇屬於個人自由，但提醒所有訪客應顧及周圍觀光客與居民感受，並遵守當地公共場所禮儀相關規定，避免造成不便。市府也呼籲在享受旅遊樂趣同時，務必維護良好社會氛圍。

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

▲▼日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎。（圖／翻攝@million_phakchi）

日J級偶像老街「內衣外穿」炎上　經紀公司：若是小奶會被批評嗎

日本女偶像Phakchi是「ミリオン! ~ Million Heaven Tokyo~」的成員之一，最近她因為在鎌倉街頭將內衣外穿，大露J級上圍，引發爭議。為此，當地市政府發聲了！

關鍵字：

日本神奈川鎌倉流行穿搭

