「柯建銘還在普發違憲」是對話還對立？　綠委急：黨團要改變路線

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免失敗後成為黨內「戰犯」，黨籍立委郭國文今（27日）接受「暐瀚撞新聞」專訪時還原黨團開會過程，表示現階段黨團確實有一言堂傾向，有些事情會容易臨時變卦，例如大法官人事案等等，他並反問，大家去思考誰能夠扮演總召，柯建銘這兩天討論普發現金案還是堅認是違憲，「我請問，那他現在是對立還是對話？」

郭國文表示，民進黨內部當然會做一些檢討，不免提到發放一萬在民間發酵、要如何面對，確實在野黨提案是違憲，但如果由行政院主動編列、仍然是合憲合法，這在726後區域立委都有聽到聲音，但柯總召堅持違法違憲、且是府院高層共識，「但我們聽到的消息就不是這樣啊！」

郭國文指出，8月8日黨團大會大家發言，超過10個人基本立場相同，認為一萬應該要發，只是怎麼發、內容如何調整的問題，但柯總召最後做結論還是說違憲，「我就傻眼了」。比方說風災地方雖然有補助，但負擔還是沉重，他們當然想說如果多了一萬不無小補，自己是民代當然要轉達，民眾有現實上需求。

郭國文強調，自己做為立委跟主委，常常聽地方的抱怨跟焦慮，幾乎每到基層就是排山倒海，每天到災區也接到最直接的訊息，不滿已經淹到鼻孔卻不去面對，當然會有一些情緒性發言脫口而出，基層有很多對現狀的不滿、對執政團隊的質疑，總召當下也有一些轉圜、行政院也進行現金案的推動、後來陸續提出。

對於主持人詢問黨團不是共識決嗎？郭國文表示，都已經在黨團討論，當然以多數意見為主，所以總召做這個結論，奇怪，剛剛講的都不算嗎？這當然沒辦法接受，現階段黨團確實有一言堂傾向，有些事情會容易臨時變卦，例如大法官人事案等等，本來說要的人選是這些，怎麼會突然說這個不要蓋？後來去了解，也跟最先討論後的共識不同。

黃暐瀚也質疑，嫡系立委不會問總統？郭國文指出，當下已經要投票了，怎麼會為這件事打電話問總統？都是事後才知道有一些被翻。黨團「應該用對話取代對立」，柯總召過去路線是對立，那誰適合對話？等確定路線後再決定人選比較洽當，柯總召有其歷史上的貢獻，但部分處理方式停留在特定時空，現階段是少數執政，黨團不可能像以前扮演強而有力角色、行政部門也不能自居二線，還要跟在野黨、社會溝通，每個閣員都要有這種心理準備。

是希望柯建銘改為對話，還是換一個可以對話的人？郭國文表示，大家去思考誰能夠扮演總召，柯建銘這兩天討論普發現金案還是認為是違憲，「我請問，那他現在是對立還是對話？」現在的狀況就是這樣。

主持人也追問，所有幹部都請辭，總召難道不清楚嗎？郭國文回應，講實在話，這次黨團找六長人選已經很辛苦，要為吳思瑤抱屈，連續三任幹事長真的很辛苦也傷痕累累，如果總召繼續當，真的不曉得黨團幹部如何搭配。而總召任期到明年1月底，郭國文也直言，該改選就改選，確實任期是個問題，除非他自己願意離開，否則讓他再領導這個會期、路線也沒有變，對後面政治變局憂心忡忡，一定要改選。