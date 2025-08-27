午後桃園以南防較大雨勢　周末連3天全台水氣增

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

昨天菲律賓附近低氣壓往南海移動，南台灣降雨明顯，今天起水氣逐漸減少，午後桃園以南仍要留意局部較大雨勢。周六至下周一太平洋高壓勢力減弱，水氣增多，午後各地都要留意雷陣雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周台灣偏東風至東南風，西半部有明顯高溫，午後有局部顯著雷陣雨。昨天、今天菲律賓附近有低氣壓往南海移動，南台灣受外圍水氣影響，有間歇降雨。今天低氣壓往西移動，水氣逐漸減少，中南部雲量偏多，上午花東、恆春有零星降雨，伴隨局部短延時強降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部留意雷陣雨。

朱美霖表示，目前台東、恆春降雨明顯，花蓮及高屏也有間歇雨勢，日累積雨量已達30毫米。今天晚間8時低氣壓往南海遠離，南台灣有零星水氣。明、後天東風偏強，周六至下周一太平洋高壓勢力減弱，水氣略微增多，下周二東邊高壓勢力往西伸，水氣再減少。

未來一周降雨趨勢，朱美霖指出，今天花東、恆春及高屏有零星降雨，午後也有顯著雷陣雨，桃園以南有局部較大雨勢。明、後天東風更顯著，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有斷斷續續降雨，花東及恆春半島也有零星雨，午後降雨範圍縮減，中南部及北部山區仍有雷陣雨，且有局部較大雨勢。

她表示，周六至下周一水氣增多，午後仍要留意雷陣雨，周二東風增強，以花東及恆春半島降雨為主，西半部也有午後零星雨。

溫度方面，她指出，今天至周五東風明顯，西半部氣溫偏高，大台北地區及中南部近山區有35至36度，大台北、桃園、嘉義以南、台中近山區平地有局部36度以上機率，另外，新北五股及桃園也有連續38度。

