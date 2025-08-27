盜伐紅檜扁柏等貴重木！逃逸外籍移工組山老鼠集團　10人遭起訴

▲南投檢警林共同捍衛山林，瓦解逃逸外籍移工所組成大型盜伐集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投地檢署指出，偵破以阮姓被告為首的越南籍逃逸移工所組成大型盜伐集團；及配合該集團銷贓的下游業者多人，2025年4月22日及5月15日，前後兩波搜索位在南投縣、彰化縣、台中市等共計14處所，扣得包含作案車輛4輛等大批作案工具；與台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木逾1.2公噸。而上開盜伐集團成員5人到案後，皆經聲押獲准，並已提起公訴；另吳姓被告等至少5名收贓者變賣獲利，也依森林法起訴。

南投地檢署表示，檢察官指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、南投縣政府警察局仁愛分局，與農業部林業及自然保育署南投分署協力合作，偵破以阮姓被告為首的越南籍逃逸移工所組成大型盜伐集團，該集團由越南籍逃逸移工5人及其他姓名年籍不詳者多人組成，自2024年3月起，至2025年查獲止，多次深入南投縣仁愛鄉濁水溪事業區之國有林班地，盜伐台灣紅檜、扁柏及肖楠等貴重木，並以人贓分離方式，分別載運貴重木及砍伐手下山，再接洽吳姓被告等至少5名收贓者變賣獲利，本案盜伐集團所盜伐之被害扁柏生立木價值2500萬元，盜伐後經研判將枯死。

南投地檢署說明，由於犯罪集團出沒地點人煙罕至，且集團成員為逃逸移工，作案時亦頻繁變換車輛、車牌，致身分及行蹤掌握不易，查緝難度極高，幸承辦檢察官積極統合警方與林業主管機關，強化橫向聯繫，整合辦案資源，經專案小組鍥而不捨，歷經超過1年的持續蒐證、監控，最終在檢警林通力合作下，順利偵破本案，瓦解該大型盜伐集團。