頂高溫排隊買不二坊蛋黃酥！8旬翁癱軟倒地　拒送醫堅持繼續排

▲彰化不二坊上午驚傳有名80歲阿公排隊昏倒。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天上午彰化市知名蛋黃酥名店「不二坊」前發生驚險一幕！一名高齡80歲的阿公頂著36度高溫排隊購買蛋黃酥時，突然體力不支癱軟倒地，把現場其他排隊民眾嚇壞了。消防人員趕到現場後，老翁雖然意識清醒卻堅持拒絕送醫，簡單休息後竟然又繼續排隊，堅持要買到蛋黃酥才肯離開。

▲彰化市知名蛋黃酥名店「不二坊」。

這起事件發生在上午10點多，正值烈日當頭的高溫時段。當時不二坊門前照例排著長長人龍，這名80歲阿公也在隊伍中耐心等待。沒想到排著排著，老翁突然四肢無力、整個人癱軟倒地，旁邊民眾見狀趕緊上前攙扶，並立即撥打119求救。

根據氣象署最新資料，今天全台包括彰化在內的多個縣市都發布高溫橙色警訊，預估可能連續出現36度以上高溫。醫師特別提醒，這種天氣在戶外排隊非常容易中暑，尤其是年長者更要注意補充水分和防曬。

▲彰化不二坊上午驚傳有名80歲阿公排隊昏倒。

消防人員趕到現場後，發現老翁雖然臉色蒼白、滿頭大汗，但意識相當清醒。經過初步檢查，老翁沒有明顯外傷，但疑似因為長時間站在大太陽下出現中暑症狀，也不排除是血糖過低導致體力不支。令人驚訝的是，老翁休息片刻後竟然堅持不肯就醫，表示自己「沒問題」，只想繼續排隊把蛋黃酥買到手。消防人員只好在現場為他進行簡單的降溫處理，並叮嚀他要注意補充水分。