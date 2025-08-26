彰化行車糾紛濺血！11歲男童目睹嚇哭　單親爸：只想保護孩子

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉昨晚發生一起驚悚的行車糾紛！一名梁姓男子與羅姓小貨車駕駛在彰水路二段疑因行車問題發生衝突，雙方當街爆發拉扯。過程中羅男拿出賣竹筍用的「筍子刀」自衛，不慎劃傷梁男手臂，羅男車上11歲兒子嚇得不斷哭泣；而梁男遭指控逼車、動粗甚至嗆聲「要開槍」，雙方事後互提告訴，場面相當火爆。

▲彰化秀水有男子當街拉扯。（圖／翻攝自臉書／愛秀水說秀水）

依據警方初步調查，這起事件發生在昨晚（25日）傍晚，正值下班交通繁忙時段。40歲的梁姓男子駕駛轎車沿彰水路二段南下行駛，單親羅男當時載著11歲的兒子從黃昏市場賣完竹筍要回家，雙方發生行車糾紛。

▲羅男小貨車凹陷。（圖／民眾提供）

羅男指出，雙方在賣場停車場旁的路口停車後，梁男直接走到貨車旁，不僅按壓兒子頭部導致孩子嚇哭，還多次用車門壓傷羅男身體。更可怕的是，梁男竟嗆聲「要叫兄弟處理」、「要去車上拿槍」等語。

羅男表示，當他拿出手機要報警並記下對方車牌時，梁男又上前揍了他頭部兩拳。他為了自保，只好從車上拿出工作用的筍子刀威嚇對方不要靠近，沒想到在拉扯間劃傷梁男手臂， 11歲兒子坐在車內全程目睹衝突過程，嚇得不斷哭泣。他心痛的說，當下開啟副駕駛車門本想安撫孩子，卻遭梁男故意推擠車門夾傷。

▲羅男持驗傷單提告。（圖／民眾提供）

「我只是想保護我的孩子！」羅男強調，他拿出筍子刀只是為了自衛，絕對無意傷害對方。而他在慌亂中開車離開時，還因為緊張打錯檔位，根本沒有倒車衝撞的意思。這起衝突造成梁男手臂刀傷，由消防隊送往鹿港基督教醫院救治；羅男則身體多處受傷，車輛板金也出現凹陷。

事後雙方各執一詞，梁男對羅男提出傷害、妨害自由告訴；羅男則反控對方傷害、恐嚇、毀損、妨害自由等罪。秀安派出所已受理雙方告訴，正調閱周邊監視器畫面還原事發過程，全案將依法移送地檢署偵辦。

▲羅男受傷。（圖／民眾提供）

警方特別呼籲用路人，遇到行車糾紛應保持冷靜，立即報警處理，不要自行理論或使用暴力，以免觸法或危害自身安全。尤其是車上有孩童時，更應該避免衝突場面，給孩子一個安全的成長環境。