喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路二段今年6月間發生一起驚險的停電事故！一名59歲徐姓男子因為缺錢花用，竟然異想天開，潛入一間歇業餐廳內，想要剪斷電線變賣換現金。沒想到他誤觸1萬1千伏特的高壓電纜，瞬間引發爆炸火花，不僅什麼都沒偷到，還造成周邊區域大停電，他嚇得報警自首，法院審結，依加重竊盜罪判處3月徒刑，可易科罰金。

回顧這起離奇事件發生在6月19日傍晚時分。徐男帶著工具偷偷潛入中正路二段一間已經歇業的餐廳內，想要剪下來變賣換錢。但他萬萬沒想到，他選中的竟然是台電的1萬1千伏特高壓電纜。

就在他動手剪線的瞬間，高壓電纜爆出巨大火花和爆炸聲，把徐男嚇得魂飛魄散。巨大的電流瞬間造成周邊區域大停電，附近商家和住戶都受到影響。幸好徐男反應快，及時逃離現場，否則後果不堪設想。闖下大禍後，徐男自知無法逃避責任，在傍晚5點39分主動打電話給八卦山派出所認識的邱姓員警自首。警方接到電話後立即趕往現場，確認被剪斷的電纜確實屬於台電所有，馬上通知台電人員前來搶修。

案件移審地方法院後，法官發現徐男前科累累，去年7月才因為竊盜和毒品案件服刑完畢。這次又再犯，法官認為他顯然沒有學到教訓，依法加重刑責。不過法官也考量到徐男犯罪未遂，而且符合自首條件，認定他不思考用正當方法賺錢，為了一己私利竟然冒險剪高壓電線，雖然沒有得手，但已經危害社會治安，而且明顯缺乏對他人財產的尊重觀念。依加重竊盜罪判處3個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。