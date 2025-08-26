燒雜草竟連古蹟也燒了！清朝秀才故居慘況曝　85歲翁闖禍遭判刑

▲彰化田中鎮百年縣定古蹟遭燒毀。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮一名85歲陳姓阿公，去年3月在自家廚房外焚燒雜草時，火勢蔓延到一旁縣定古蹟清朝秀才故居「田中陳氏壽山堂」，造成古蹟左側護龍屋頂嚴重燒毀，阿公見狀拉水管滅火也因此受到燒燙傷送醫，事後向檢警說「不曉得為何火會變大」，近日審結，法官依失公共危險罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

根據檢警調查，陳姓阿公於2024年3月10日在位於田中鎮的住處廚房外空地整理環境時，使用打火機點燃雜草。雖其本意僅為清理環境，但因疏於注意火勢控制，導致火苗迅速蔓延至相鄰的百年古蹟「田中陳氏壽山堂」。

陳翁發現火勢失控後，雖立即以水管接水試圖滅火，但因火勢過大無法控制，報119求助。消防人員到場後雖極力搶救，仍造成古蹟左側護龍屋頂嚴重燒毀、內部木結構碳化龜裂，以及多項歷史文物損毀。陳翁住處的臥室及廚房也同樣遭火噬。

「田中陳氏壽山堂」建於1906年，由來台第五代陳紹年帶領家族興建，2015年5月1日正式被彰化縣政府指定為縣定古蹟，具有重要的歷史文化價值。火警發生後，縣府通報文化部文資局並申請經費辦理搶修，並將依《文資法》裁罰。

▲陳姓阿公燒燙傷及嗆傷送醫。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署偵查後認為，陳翁雖無故意縱火意圖，但其用火疏失確實導致古蹟損壞，依刑法第173條第2項失火燒燬建築物罪提起公訴。考量陳男年事已高，審理時坦承犯行，且犯後立即嘗試滅火並通報警消，依刑法第18條第3項規定予以減刑，量處有期徒刑2月，得易科罰金。