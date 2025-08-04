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地方創生廊帶從棒球出發！花蓮新城打造「運動 × 觀光 × 社區」新想像

▲▼花蓮,地方創生,棒球賽,親子活動,新城。（圖／花蓮縣政府提供）

▲「2025山海盃就是棒邀請賽」8月2日至3日於新城鄉盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年夏天，花蓮熱力開打！在國發會推動的「地方創生廊帶計畫」與花東基金的支持下，8月2日至3日於新城鄉盛大舉行的「2025山海盃就是棒邀請賽」正式登場！這場由花蓮縣政府與國家發展委員會共同指導、花蓮縣體育會主辦的全國級U8、U10社區棒球賽，不僅集結全台U8、U10小小球員，更結合市集、親子活動與街區探索，讓運動不只是比賽，更成為串聯地方人文與觀光的新動能！

身為今年東部創生廊帶的示範區，新城近年透過社區參與、政府支持與青年返鄉的努力，逐步累積創生能量。這次賽事更是希望以棒球為媒介，把這份熱情擴散到整座城市，邀請來自各地的家庭深入社區、走入巷弄，一起感受在地魅力。

自2015年起，地方團隊陸續投入街區改造、老屋活化、社區陪伴與青年創業，如今在國發會廊帶計畫的資源挹注下，這股能量得以被看見、被擴大，在「球不只是比賽，更是一場地方教育與觀光的實驗行動。」的理念下，希望讓參賽家庭與旅客能夠實際走進街區生活。

▲▼花蓮,地方創生,棒球賽,親子活動,新城。（圖／花蓮縣政府提供）

活動現場除了緊張刺激的球賽，還規劃了封街市集、親子闖關活動，匯集在地小農、手作職人與特色美食，同時結合闖關集章與消費折扣等機制，打造專屬新城的夏日散步地圖。不論是跟著孩子參加親子全壘打、或是在巷弄裡挖掘隱藏版美味，都是絕佳的親子共遊時光。本次活動除了讓孩子們可以進一步培養對運動的熱情與夢想。家長們則能透過親子全壘打、闖關活動、與在地小農店家的交流，重新認識一個平常沒機會深度認識的鄉土風情。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有得天獨厚的山海地景與深厚的人文底蘊，透過運動的力量把人與土地、家庭與社區連結一起，未來縣府也將持續以運動策略為主軸，串聯街區、教育、文化與青年創業，打造以人為本的永續生活場域，推動一個青年願意留下、居民樂於參與、旅人持續回訪的幸福花蓮。誠摯邀請大家齊聚花蓮，一起揮出夏日全壘打、逛市集、走進街區，體驗一場汗水交織地方感動的旅程。

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