律師稱應曉薇羈押滿1年「形銷骨毀」求交保　審判長回應

▲被指為台北市議員應曉薇男友的王尊侃，今（26日）到台北地院為京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，今（26日）到台北地院全天開庭，感慨自己「為民服務的心，換到在台北女子看守所（收押）365天」，律師團替她求交保，主張重要證人已完成作證，且應曉薇「形銷骨毀」、健康欠佳，審判長強調依審理步調，隨時檢視有無必要續押、不「憂讒畏譏」，也不提前承諾放人時機。

應曉薇被控在京華城案，涉收受威京集團主席沈慶京賄賂5250萬元，她前次被提訊開庭是上月（7月）24日，相隔1個多月，今全天只有她1名被告出庭，上午9點半由擔任她15年助理的陳佳敏作證，下午2點傳喚王尊侃作證，庭訊在傍晚5點多結束。

應曉薇在中午暫休庭前，以她慣有的慵懶口吻說謝謝審判長、今天開庭「很溫暖」，只是抱歉害陳佳敏須出庭作證。傍晚對王尊侃證詞表示意見時，應曉薇難得宣洩怨氣，自認涉入京華城案讓她「冤屈透了」，10年前滿腔熱血、10年後變成弊案，她叨念檢方「先射箭再畫靶，也應該畫好靶」。

▲辯護律師形容應曉薇（右）在押期間「形銷骨毀」，請求交保。（資料照／記者黃哲民攝）

應曉薇說藉由募款，希望讓「沒有希望的孩子，找到希望」，但她為民服務的心，換到什麼？「明天就是8月27日，我在台北女子看守所，待了365天」。應曉薇去年（2024年）8月27日企圖搭機出境被攔下送辦，同月29日深夜被裁定羈押禁見，去年12月26日起訴後，短暫交保6天又被羈押禁見，至今共357天、比柯文哲多7天。

應曉薇表示不解檢方為何死不拿出對她有利證據，例如台北市議會當時的開會通知等，可證明她當初只想出國1天幫媽媽買藥、不是要逃亡，「我不懂耶！我希望這個世界更光明～」。

辯護律師團主張，今天詰問的2位證人，是檢方聲請本次延押（按：10月1日期滿）時，認為尚未作證而有勾串之虞的理由之一，今已完成作證，羈押理由消滅，請准交保，且應曉薇在押期間「形銷骨毀」、瘦了10多公斤，氣色與健康很差，在看守所暈倒10多次。

檢方表示，與應曉薇相關的證人，還有沈慶京、柯文哲、黃景茂、彭振聲與吳順民5位同案被告，尚未作證，目前仍有羈押原因與必要。

辯護律師團反擊檢方聲請延押時，這5人只提到沈慶京，律師團強調應曉薇願提出適當保證金防逃，並捨棄傳喚連姓男子作證，希望列為審酌交保的因素。

審判長曉諭評議後裁定是否准許應曉薇交保聲請，並表明合議庭一直在思考，何時會出現與裁定羈押時「有所不同」的狀況，並依審理步調，隨時檢視有無必要續押，但不考慮本案以外的因素，僅針對本案事證與審理計畫進程。

審判長強調合議庭不「憂讒畏譏」，是否交保不以檢方主張為準，也會參考律師意見，但審理狀況浮動，不適合提前承諾或告知預定的思考與規劃，例如准許沈慶京、李文宗交保，都沒提前說，更不宜先表明「問完誰就可以具保」。