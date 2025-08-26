　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

▲▼前總統蔡英文投票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

曾在民進黨智庫工作、有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄。對此，前總統蔡英文辦公室26日表示，台灣推動再生能源符合國際淨零趨勢，更是因應國內產業發展需求。相關政策措施興利與除弊並重，並已有具體成果，「不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱」。

鄭亦麟於前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

蔡英文辦公室表示，自2021年起，蔡前總統、蘇貞昌前院長就已經指示強化防堵綠能弊端，法務部暨高檢署通力，由檢察總長召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪。近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

蔡英文辦公室表示，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性；不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼勿枉勿縱。

08/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

貪污再生能源綠能蔡英文司法

