照顧弱勢族群營養　全家超商為每張「南投好食券」加值10元

▲「南投縣好食券」原面額100元，即起於全家便利商店消費可免費加值10元。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府運用愛心捐款印發「南投縣好食券」、供應給突遭急難縣民溫飽餐食，每券面額為100元；縣政府指出，全家便利商店響應此一政策，即日起為每張好食券額外加值10元，暖心回饋鄉里。

縣府表示，為運用網絡合作、加強通報社區潛在個案與關懷援助弱勢家庭，並適時對遭逢變故、三餐無以為繼者，提供好食券即時援助，於8月20日召開「食（實）物銀行-南投縣好食券」聯繫會議，希望強化網絡單位善用食物銀行服務及南投好食券協助陷困之民眾，進而達成「資源不浪費，弱勢無飢餓」之服務目的。

縣府也特別透過好食券網絡聯繫會議，頒獎表揚全家便利商店主動加值、熱情支持本政策的善行義舉；凡於南投縣轄區內全家門市使用南投縣好食券100元，即可享有額外加碼10元之消費價值，等同於110元購買金，實質提升使用效益，讓愛心更加乘。

縣府強調，全家便利商店的慷慨加值，不僅體現與縣府攜手共同守護弱勢族群的企業社會責任，也讓更多人感受到社會的溫暖與關懷，打造更有愛心與關懷的社區環境，未來將持續推動相關照顧措施，確保縣民都能安心度過難關。