超商咖啡人氣王出爐！市調全家Let's Café滿意度近九成　網友：這杯不只是需要而是每天都想喝

▲為什麼全家的咖啡讓人一喝就回不去？市調給出Let's Café滿意度高達91%的答案。

消費中心／綜合報導

咖啡，不再只是早晨的提神飲料，而是滲透進生活每個角落的日常儀式。根據凱度（Kantar）、東方線上、GO SURVEY、三家市調機構的最新報告顯示，台灣人已經無法離開現煮咖啡，尤其是在超商裡買咖啡這件事，幾乎是每天必做的行程；調查更發現，在滿意度排名上，「全家Let's Café」的整體滿意度更是高達91%，幾乎逼近滿分，穩坐市調冠軍寶座，展現出超越規模的品牌競爭力。

咖啡日常化已成新常態，超商引領普及風潮

近年咖啡市場的迅速擴張，與超商的推動息息相關。東方線上指出，台灣人喝咖啡的比率已高達74.8%，其中選擇現煮咖啡的人口佔到近六成（57.5%）。GO SURVEY亦發現，有超過4成上班族一早起來就要來杯咖啡，3成則重視隨時能啟動的儀式感，顯示咖啡已成生活不可或缺的一部分。

而在購買通路選擇上，超商幾乎是無可取代的存在，97.2%的消費者曾在超商購買現煮咖啡，並且以62.9%的高比率成為最常購買通路，這樣的數據也讓人不難理解，為何咖啡市場的主戰場會轉移到全年無休、隨手可得的超商門市。

CITY CAFE與Let's Café雙雄對決各擁優勢

談到超商咖啡，7-ELEVEN的「CITY CAFE」與全家便利商店的「Let's Café」是目前市場上最主要的雙強；CITY CAFE擁有全台最密集的門市布局，主打「方便」，受到大量消費者青睞。凱度數據指出，CITY CAFE擁有九成的到達率，且有六成消費者是其忠實用戶，濃萃系列咖啡最受歡迎。

全家Let's Café則以「口感好喝」、「寄杯彈性」與「優惠多元」聞名，東方線上調查顯示，Let's Café 在「口味風味」具領先優勢。GO SURVEY 也進一步證實，全家在「特濃拿鐵」與「經典拿鐵」品項的表現最受消費者青睞，成為市調中滿意度最高的品牌，其中「單品拿鐵」在「口感與風味」獲得最高滿意度，可見消費者對於咖啡的需求不再只是功能性飲品，更重視品味與風格及對生活風格儀式感的展現。

方便不在是唯一要素，更多人開始在乎咖啡的品質與好喝

當現煮咖啡成為日常，消費者的選擇標準也從「只求提神」走向「追求風格與體驗」。在各品牌你追我趕的競爭中，全家以高滿意度、強回饋與多元口味，穩居人氣榜前段班。Let's Café不是為了撐下去，而是為了讓生活升級、不是「只能喝」，而是「值得喝」。

平均滿意度高達91%：全家咖啡贏在哪裡？

凱度市調報告指出，全家Let's Café的總體滿意度突破九成，高於CITY CAFE的87%。由此觀察可以看出，比起「需要」，Let's Café更像是咖啡控日常中，那個忍不住想對自己好一點的「想要」，是一種生活態度的展現，當你趕時間、又不願放棄風味講究，Let's Café就是為你而設的那杯讓人提神又滿足的日常犒賞。

台灣人一年180杯還嫌少？日韓喝咖啡的速度是我們兩倍！

根據國際咖啡組織（ICO）資料，台灣人一年平均喝下180杯咖啡，雖已創下成長紀錄，但仍遠遠落後日本的600杯與韓國的400杯。換言之，台灣現煮咖啡市場仍大有可為，而超商便利商店的競爭，也才正要進入下一波精緻化、風味化的轉型期。除了基本款拿鐵、美式外，各大品牌也陸續推出新品搶攻年輕世代味蕾：從焦糖、焙茶、椰香，到珍珠紅豆等台式風味拿鐵推出西西里、燕麥奶、調酒拿鐵、椰棗蜜拿鐵，不只滿足不同族群的口味，也成為社群拍照與話題分享的新寵。

你今天，喝咖啡了嗎？