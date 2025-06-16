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吃泡麵就能收編史努比？味味A這波聯名太香了！不限通路登錄發票抽獨家黃金史努比及可愛周邊

▲▼味味A,泡麵,史努比,抽獎,發票,黃金,全家便利商店。（圖／資料照）

▲活動期間內，凡於全通路購買「味味A炒泡麵系列」、「味味A PLUS湯麵系列」輕鬆登錄發票，轉出獨家黃金史努比、超萌周邊和各項好禮！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

誰說泡麵只是加班、宵夜的備胎？這次味味A正式翻轉大家對泡麵的印象，不只好吃、方便，現在還能幫你「抽大獎」！從黃金史努比75週年紀念金幣到超萌史努比存錢筒，甚至還有Bose藍牙音箱，全都列在這次聯名活動的獎項清單裡，而且參加門檻超簡單，吃泡麵就能轉出好運！這次味味A出大招，找來陪伴無數人童年的療癒系代表史努比，一起推出超可愛又超有誠意的抽獎活動，吃進一碗泡麵的同時，也把中獎的機會吃進心裡！

▲▼味味A泡麵史努比抽獎拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲輕鬆登錄發票，轉出黃金史努比墜飾、還有各項好禮！

味味A真的很會！這波活動從吃到抽獎，從頭到尾都輕鬆又好玩，重點就是一個字：「爽」！不需要集點、不需要限定超難買通路，便利商店、超市、量販店、網路通路都可以，只要你有吃味味A，發票登錄一下，馬上就能轉轉樂抽大獎。活動即日起一路開跑到2025年7月31日，只要購買「味味A炒泡麵系列」或「味味A PLUS湯麵系列」，登錄發票，即可參加輪盤抽獎，每張發票就是一次機會。這次抽獎機制就是快狠準，沒有花招、全靠手氣，總之轉到什麼就帶回家！

▲▼味味A泡麵史努比抽獎拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲味味A炒泡麵系列從爆香三杯的濃郁塔香到香辣炸醬的香氣四溢不論是熱愛辣味還是喜歡獨特香氣的你，這個系列都能滿足你的味蕾，帶來無與倫比的炒麵體驗。

這波活動最讓人心動的就是那一連串「轉出來會尖叫」的獎品清單。你可能只是抱著吃泡麵填肚子的心情，沒想到一轉幸運轉盤就有機會把價值3萬元的黃金史努比75週年紀念金幣墜飾帶回家，還有市價1萬元閃閃發亮的史努比黃金吊墜、質感滿分的Bose藍牙音箱，無論是送人還是自己珍藏都超有面子。想走可愛派？療癒滿點的史努比造型存錢筒準備好等你抱回家，擺在桌上每天都想投個10元只為看它可愛的臉。而最懂大家日常需求的味味A，也貼心準備了萬人中獎的LINE POINTS，只要參加就幾乎有機會領到點數，抽不到金也能換個折扣咖啡，不管你是重視實用派、收藏控還是療癒系，這份獎品陣容每一樣都能對到你的心，讓每張發票都變得超有價值！

▲▼味味A,泡麵,史努比,抽獎,發票,黃金,全家便利商店。（圖／資料照）

▲味味A湯麵系列，有黑蒜豚骨與紅燒牛肉湯頭兩款口味，濃郁湯底，愛喝湯的你不能錯過。

如果你剛好在全家便利商店買味味A，恭喜你解鎖一波加碼資格！獎品也是誠意滿滿，讓你走到哪都能史努比陪伴你，這波全家限定加碼活動準備了史努比20吋前開式行李箱，要陪你從出門旅行一路萌到機場；還有超可愛的無線鍵盤滑鼠組，不只辦公心情變好了，連開會都多了點療癒的動力。就連味味A自己也下場當獎品，一箱炒泡麵整組送給你，從此冰箱裡不再怕半夜肚子餓。這些獎項既實用又有趣，讓人在全家買泡麵的瞬間，默默就多了一層中獎的期待感。

▲▼味味A,泡麵,史努比,抽獎,發票,黃金,全家便利商店。（圖／翻攝自網站）

▲全家加碼抽好禮，有超萌史努比周邊。

活動一上線，就引起網友在社群上瘋狂討論：「我媽開始瘋狂煮味味A，還問我有沒有發票沒登錄」、「泡麵吃到變LINE POINTS小富翁，我服了」、「真心覺得比集點貼紙還好玩」！平常吃味味A可能只是覺得方便、夠味又便宜，但這次活動直接讓大家從嘴巴吃爽，吃完還能轉出實質回饋，活動設計簡單、參加門檻又低，讓人直呼：「這種活動應該全年都辦！」想要參加的人，現在就手刀衝去買味味A、登錄發票抽史努比黃金。

▲▼味味A,泡麵,史努比,抽獎,發票,黃金,全家便利商店。（圖／翻攝自網站）

▲黃金史努比，讓所有史努比迷為之瘋狂，敲碗收藏。

【登錄資訊一次看】
活動期間：即日起～2025年7月31日止
登錄方式：購買指定產品後上活動網頁登錄發票
活動網址：https://feversocial.com/50817/34886
得獎名單公布：2025年8月12日中午12點前於網站公告

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