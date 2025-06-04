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寶可夢粉絲快衝「全家」！炎夏限定飲料冰品抽抽樂優惠透心涼、滿額再送特典卡

▲▼全家便利商店,寶可夢,夏天,抽抽樂,飲料,冰品。（圖／業者提供）

▲在全家便利商店買指定飲品和冰品，就能加購或甚至免費得到寶可夢球跟貼紙。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

節氣剛過立夏，愈來愈熱的天氣也正式宣告夏天來啦！酷熱的氣溫讓人隨便一動就汗流浹背，這時，家裡樓下巷口的全家便利商店就成了避暑天堂；說是天堂一點也不誇張，因為今年初夏走進「全家」不只有涼爽冷氣可以吹，還有滿滿的寶可夢驚喜在等著眾人來挖寶！「全家」自5/28起至7/8推出飲料冰品抽抽樂、全店滿額贈活動，除了有機會透過手氣得到超低價的清涼飲料冰品之外，還可以加價買到寶可夢捏捏球，或買足指定的飲料冰品就送寶可夢貼紙；購買指定鮮食任2件加價109元，還可獲得寶可夢餐具組；全店消費滿額再贈「寶可夢特典卡」，不光是吃得體感透心涼，就連心情也因為這群超卡哇依的「酷暑涼伴」，變得一點都不燠熱煩悶了，身為寶可夢粉絲不衝對不起自己啊！

喝飲料冰品體感超涼，抽抽樂超狂折扣讓人爽翻天

初夏時節，全家便利商店貼心幫大家止住夏天的煩熱，祭出讓人「涼」翻天的超划算優惠活動，從5/28到7/8，只要在「全家」消費20元（含）以上的指定飲料或冰品，任選2件就能參加飲料冰品抽抽樂！最低第2件0元起，還有2件66折、77折、88折等多種優惠，完全是又好玩又物超所值！而且還有機會收集到寶可夢球，購買20元（含）以上指定飲料或冰品任2件，再加價49元就能把寶可夢捏捏球帶回家！購買20元（含）以上指定飲料或冰品任4件，就能免費獲得寶可夢貼紙，不管是皮卡丘、呆呆獸還是水水獺，貼紙收集狂人直接手到擒來，有夠可愛！快趁這波活動，和寶可夢一起享受這個酷暑吧，心情一好體感自然消暑，揪親朋好友一起到「全家」吃冰喝涼水，讓自己「爽」透整個季節！

「全家」消費滿額送寶可夢特典卡　10款人氣角色快來收集

買冰品、喝飲料就能抽獎還不夠滿足嗎？寶可夢周邊再多也不嫌多，「全家」懂民眾愛加碼的心，因此從5/28至7/8，只要在「全家」店舖消費滿299元，就能免費獲得限量「寶可夢特典卡」一張！此次寶可夢特典卡一共有10款設計，隨機贈送，每一款都有不同的寶可夢角色登場，會拿到皮卡丘、小火龍、傑尼龜還是木木梟，都是驚喜，粉絲們必須趕快收藏起來！數量有限，送完為止，要搶手腳得快。不論你是寶可夢的死忠粉，還是只是喜歡收集限量商品的人，這張特典卡絕對是不可錯過的收藏好物，在「全家」消費一波，帶著滿滿的寶可夢驚喜和好心情一起回家，這個夏天怎麼能不「涼」！

超可愛商品即將來襲　寶可夢外包裝陸續改版中

自5/28起Let’s Tea杯身換上寶可夢外包裝，平時大小朋友都愛吃的Fami!ce霜淇淋將於 6/5推出奇異果口味，外包裝是寶可夢設計，6/11起，金飯糰大口飯糰系列與酷繽沙也換上了寶可夢的新外包裝，不論是吃冰、喝茶還是享用餐點，這一波的寶可夢外包裝商品，讓人每一口都能感受到滿滿的夏日清涼好心情。除此之外，於「全家」購買2件米飯主食或麵食等指定鮮食，加價109元即獲得限量寶可夢餐具組！

▲▼全家便利商店,寶可夢,夏天,抽抽樂,飲料,冰品。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店的Let’s Tea、酷繽沙、Fami!ce霜淇淋和金飯糰都會接力換上寶可夢新裝，超級可愛。

▲▼全家便利商店,寶可夢,夏天,抽抽樂,飲料,冰品。（圖／業者提供）

這個夏天，隨時走進全家便利商店，選擇喜愛的飲料、冰品和寶可夢商品，你也可以成為一名寶可夢大師，讓這些可愛的小夥伴們陪你一起將火熱夏季加點萌、加點涼吧！

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全家便利商店寶可夢夏天抽抽樂飲料冰品

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