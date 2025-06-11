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全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐「到底什麼來頭？」

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店才有的超夯隱藏版美食，已經成為健身人偷藏在便當裡、媽媽當小孩點心、上班族冰箱囤貨的「美味神物」。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每當肚子餓想吃個小點心，或是深夜嘴饞消夜又不想吃太多時，最煩惱的就是該吃什麼？最近有一款只有全家便利商店才有的超夯隱藏版美食，已經成為健身人偷藏在便當裡、媽媽當小孩點心、上班族冰箱囤貨的「美味神物」。它不是火鍋貢丸、也不是炸雞塊，而是用100%雞胸肉打漿製成，不摻一絲澱粉與豬油的「金豐盛雞Q丸」！一口咬下去口感超Q彈，內裡還會噴汁，讓超多人驚呼「怎麼現在才吃到，相見恨晚！」

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲全家更推出超划算的限時活動：6/11～6/24期間，只要購買金豐盛任一口味嫩雞胸或是雞Q丸，就能以29元（原價55元）加購蔥薑海南雞風味雞Q丸乙包。

不少網友一吃成主顧：「我以為只是普通冷藏小吃，結果吃了馬上想回頭補貨！」更有網友說「我男友嘴超挑也讚爆」、「回購三次了」、「這是撒尿牛丸的健身版嗎？」，「金豐盛雞Q丸」可以得到這樣的評價不誇張，因為每包雞Q丸都提供高達16g蛋白質，熱量最低僅145大卡，讓人可以一次滿足美味與營養。有網友被網路熱烈好評燒到，親自到全家想一嚐美味，卻被現實的鐵拳毆打，忍不住在社團發文「美味不是那麼好得到的，跑了三家只買到一包!」可見好評野火一燒好物人人搶，雞 Q丸並不是那麼容易買到呢。現在，全家更推出超划算的限時活動：6/11～6/24期間，只要購買金豐盛任一口味嫩雞胸或是雞Q丸，就能以29元（原價55元）加購蔥薑海南雞風味雞Q丸乙包。不過這個口味可不是每間店都有，不想撲空的人最好是看到就拿，手快才吃得到！

飲控族與上班族：嘴饞不該是罪惡的事，來一包剛剛好！

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲對飲控族來說，它是夢幻級的「救命點心」開封即食。

如果你每天都在苦撐對抗下午嘴饞時刻，或者總是怪自己沒自制力，吃到市面上宣稱「無負擔零食」口感都讓人懷疑人生，那你真的應該認識金豐盛雞Q丸，它就是那個你瘋狂在找的不油不膩卻又涮嘴的零食！！對飲控族來說，它是夢幻級的「救命點心」開封即食，不鹹不甜不油，吃起來又Q又彈，肉汁在口中爆開，又沒有傳統零食讓人罪惡感爆棚的負擔。追劇時吃一包，不僅止住嘴饞，還能補進蛋白質、增加飽足感，不再亂吃垃圾食物；中午加到便當裡、拌進沙拉裡，也是完美配角。超多網友真心回饋不藏私：「第一次吃就在全家，結果好吃到想整排搬走」、「家裡冷藏一定要有它，太怕買不到」、「不能再說自己是嘴饞了，這明明是健康補給！」、「人生已經不能沒有雞Q丸，想一次買幾十包來放」。

健身族大讚：金豐盛雞Q丸的口感是對深蹲的尊重！

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲健身、飲控都這麼辛苦，嘴巴真的該有一點尊嚴，金豐盛雞Q丸給你勝利的滋味。

練腿練背練核心，吃來吃去都只有柴柴的雞胸肉？金豐盛雞Q丸直接改寫你的補蛋白人生。這款丸子過去曾與知名健身網紅Peeta葛格、美食YouTuber千千聯名，口感受到專業人士與吃貨雙重認證。咬下去Q嫩又多汁，沒有乾柴或肉腥味，不論是當運動後補給，或健身餐的主食都很完美。一包補進16g蛋白質，熱量卻控制在145～165卡上下，直接贏過超多高熱量加工零食。健身、飲控都這麼辛苦，嘴巴真的該有一點尊嚴，金豐盛雞Q丸給你勝利的滋味。

不只有大人要補蛋白，孩子的點心選擇也該升級了！

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲雞Q丸是「全家獨賣」，外出也能直接在便利商店補貨，不需下廚、不用等待。

放學一回家書包還沒放下，小朋友就喊：「我好餓！」這時爸媽必須快狠準給出解方，比起炸雞塊、熱狗、高油高鹽的點心，冰箱裡那包金豐盛雞Q丸，才是爸媽最安心的小幫手。雞Q丸打開加熱就能吃，而且用料令家長很放心，每顆都是純雞胸肉、無澱粉、無豬油，蛋白質高達16g，咬起來的Q彈口感充滿趣味，多汁風味則讓小朋友一口接一口，像是補習前、球隊訓練後、週末外出活動前，都能成為那個完美的「快速營養補給」利器，兼顧孩子成長與爸媽的健康把關。而且雞Q丸是「全家獨賣」，外出也能直接在便利商店補貨，不需下廚、不用等待，只要簡單微波，隨手囤、隨時吃，孩子吃得開心、爸媽放心。

6/24前解鎖金豐盛的高蛋白日常，加購價29元最值得下手

▲▼金豐盛雞Q丸,全家便利商店,雞胸肉,點心,飲控,健身,加購,優惠。（圖／業者提供）

▲6/11到6/24，全家便利商店限定推出「雞Q丸海南雞風味」加購活動。

如果你還沒吃過雞Q丸，現在就是最佳時機！6/11到6/24，全家便利商店限定推出「雞Q丸海南雞風味」加購活動，只要購買金豐盛任一包雞Q丸或嫩雞胸，就能用29元帶走原價55元的海南雞風味雞Q丸乙包，一次直接解鎖美味、便利與高蛋白三大關鍵。金豐盛不只是雞Q丸而已，還有多款即食嫩雞胸系列，不論你是懶人料理派、健身補給派、或忙碌上班族，全都能在冷藏櫃找到專屬你的高蛋白方案。今天走進全家，不妨從冷藏櫃挑一包雞Q丸開始，這不只是一包好吃丸子，而是一種健康生活的新起點，簡單吃、吃得對，也吃得好，尤其要趁活動期間有折扣時下手才更划算，這波真的值得衝！

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