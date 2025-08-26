她染幽門桿菌「聽信ChatGPT停胃藥」　醫傻眼：抗生素效果打折

▲醫師表示胃藥搭配抗生素治療胃幽門螺旋桿菌是標準治療。（示意圖／達志影像）



生活中心／台北報導

有患者治療胃幽門螺旋桿菌未遵醫囑服用所有藥物，反而自行詢問ChatGPT後停用胃藥，導致抗生素藥效打折。醫師表示，胃藥可以增加抗生素在胃中穩定，提高殺菌效果，這樣的處方有其目的和必要性。

收治該病例的基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘在臉書指出，一個月前開藥給一名30多歲的女病患治療胃幽門螺旋桿菌，最近回診時她說吃完抗生素但沒吃胃藥。她解釋，有上網做功課，還問了ChatGPT，發現胃藥不能治療幽門螺旋桿菌，還會減少胃酸，擔心會消化不良，才沒有吃胃藥。

錢政弘說，聽完後患者描述後整個人驚呆了。他表示，幽門螺旋桿菌標準治療，是胃藥（PPI)加上兩種抗生素治療10到14天的三合一療法。幽門螺旋桿菌在沒有胃酸的環境下，比較容易被抗生素殺死，先吃胃藥減少胃酸，可以增加抗生素在胃中的穩定度，提高殺菌效果，同時幫助胃黏膜修復。滅菌的三合一療法包含胃藥，有其特殊的目的和必要性。

錢政弘懷疑病患是問ChatGPT：「胃藥能不能治療胃幽門桿菌？」才得到「胃藥沒有殺菌效果」之類的答案，於是解讀為滅菌可以不用吃胃藥，只吃抗生素。他示範詢問ChatGPT：「治療幽門桿菌的時候需不需要搭配胃藥？」得到「需要」的答案，並向患者解釋，她才恍然大悟，並對自己的決定懊惱不已。

他說，AI在醫學上的應用越來越普及，但醫學專業又複雜，AI講錯了一般人很難發現，建議吃藥還是要聽醫生的。