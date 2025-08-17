　
23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭：一堆人中

▲高中生，男高中生，男同學，男生，睡覺，學生，考試，男學生。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲23歲男因準備考研究所經常熬夜、吃宵夜，結果竟確診糖尿病及中度脂肪肝。（示意圖／pakutaso）

文／CTWANT

糖尿病是國人位居十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡。日前基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘即分享案例，一名準備研究所考試的年輕男子因不良生活習慣，年僅23歲就罹患糖尿病，並伴隨中度脂肪肝。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在健康節目《健康好生活》表示，這名男子因皮膚狀態差、容易疲勞就醫，體重高達90公斤。檢查結果顯示，男子空腹血糖128 mg/dL（正常應低於100 mg/dL）、糖化血色素6.8%（正常應低於5.6%），已達糖尿病標準；肝功能檢查顯示ALT高達200多U/L，確認肝臟發炎，中度脂肪肝明顯。

錢政弘追問生活習慣後得知，該男子大一入學時體重約70公斤，大學四年因學校周邊美食多，經常吃宵夜而逐漸增重至80公斤；準備考試期間更常熬夜、吃消夜，使體重進一步增加至90公斤，肝發炎指數也隨之升高。

錢政弘指出，脂肪肝與糖尿病關係密切，兩者會形成惡性循環，「胰島素阻抗會使血糖升高，也會促使脂肪堆積，形成脂肪肝；脂肪肝又會加劇胰島素阻抗，進一步增加糖尿病風險。」而該男子完全沒有家族糖尿病史，是因不良飲食與作息習慣所致。所幸在考完試後，他積極減重，體重降至78公斤，血糖與肝功能均逐步恢復正常。

醫生也提醒，現在不少年輕人習慣熬夜、吃宵夜，即使年紀輕，若長期熬夜、吃宵夜、過量攝取高熱量食物，也可能引發糖尿病及脂肪肝，建議維持均衡飲食、規律作息及適度運動，以降低慢性病風險。

