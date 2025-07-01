「尿出烏龍茶」狂喝水也沒用！醫曝「3警訊」：死亡率相當高

▲尿液顏色呈紅茶色或烏龍茶色時，恐是肝臟出問題了。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

適度喝水對身體健康很重要，假如水喝太少，小便顏色會變深。不過，醫師提醒，顏色若呈紅茶色或烏龍茶色時，可能是肝臟在求救的警訊，如果喝再多水也無法改善尿液顏色時，務必要趕快就醫，嚴重可能會惡化成猛爆性肝炎，死亡率相當高。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在臉書專頁指出，急性肝炎是一種肝臟突然發炎的情況，常見原因包括病毒感染、藥物毒性或酒精傷害。其症狀多樣，包括倦怠、噁心、上腹不適、黃疸等。其中，民眾可自我觀察的3大警訊為，持續的疲勞、食欲不佳，以及出現茶色尿。

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錢政弘說明，這些現象往往在疾病早期就會出現，需特別警覺。茶色尿，也就是尿液呈現深褐色或像紅茶、烏龍茶般的顏色，常被誤認為是血尿，但其實是膽紅素（bilirubin）無法正常從肝臟代謝，被排出到尿液中所致，是黃疸出現前的早期徵兆。

錢政弘表示，有些人看到尿液顏色很深就拚命喝水，但是並不會變淡，這代表肝細胞已受損，無法有效處理血中膽紅素，是急性肝炎的重要臨床表現，怎麼喝都一樣，顏色都是深的。因此，若出現類似症狀應及早就醫評估，以防病情惡化。

據了解，急性肝炎起初會出現發燒（低燒）、疲倦無力及食慾不振，並產生噁心、嘔吐或茶色尿，接著眼白及皮膚產生黃疸現象及伴隨皮膚癢，極少數病例可能出現短暫性灰白色大便，甚至產生門靜脈高壓情形。多數患者經過妥善治療後，通常能完全恢復健康，但有部分患者會惡化成猛爆性肝炎，死亡率極高，且需進行肝臟移植治療。

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