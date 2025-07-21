養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

▲男子因上腹劇痛和胃酸逆流，超音波檢查發現，肝臟有15公分大腫瘤已癌末。（圖／翻攝自臉書／錢政弘 胃腸肝膽科醫師）

圖文／CTWANT

一名80多歲的老先生過去沒有慢性病史，身體很硬朗，平常在做志工，假日會爬山健行，某天突然覺得頭暈、頭脹、心跳快被送到急診檢查，此時血壓飆至200毫米汞柱，進一步檢查發現膽固醇過高，初步認定是高血脂引起的高血壓。之後他開始注意飲食，吃得十分養生，後來因上腹疼痛和胃酸逆流去看肝膽腸胃科，意外發現肝臟有個15公分大的腫瘤，剛開始治療不久便病逝。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專分享個案，該位老先生確診高血壓後，便十分注意飲食，除了少油少鹽，平時也不敢多吃，深怕膽固醇上升，結果幾個月下來，血壓和血脂肪有控制在正常範圍，但食量變小，體力越來越差，體重少了3至4公斤，原以為是服用降膽固醇藥物出現的現象，沒有多加聯想。

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錢政弘透露，約2個多月前，阿公開始出現上腹疼痛和胃酸逆流，於是到他的門診求助，由於患者疼痛的部位偏右上腹部，且右側肋骨下方有壓痛，初步懷疑是膽囊問題，於是安排腹部超音波檢查，結果發現肝臟有個15公分大的腫瘤，後續CT檢查證實已經是晚期肝癌，無法手術，治療沒多久就離世了。

家屬對此非常錯愕，不能理解「阿公罹患肝癌不是應該營養變差，為什麼會高膽固醇呢？」醫生說明，老翁的情形屬於「腫瘤附屬症候群」（Paraneoplastic Syndrome），因為肝癌細胞會誘發HMG-CoAreductase過度表現，使膽固醇合成增加，又會干擾肝細胞代謝膽固醇，結果導致血中膽固醇上升。

錢政弘進一步指出，肝癌細胞也會過度利用葡萄糖或分泌胰島素樣生長因子（IGF-II），導致血糖降低，出現頭暈、心悸或昏迷等症狀，「所以阿公一開始頭暈、心悸、血壓高、膽固醇高的問題，很可能就是肝癌造成的，只是當時沒有腹痛，沒有聯想到是肝臟的疾病」。

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