日本自駕遊當心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

日本自駕遊要小心！停車場「單日最高收費」藏地雷　恐被多收錢

▲ 到日本自駕旅遊時，應注意停車場的計費方式。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

不少台灣人喜歡到日本旅遊，並選擇自駕出行，日媒《Financial Field》就指出，停車場的計價方式雖標示「單日上限」，也要注意究竟為「每24小時重複計算」還是「僅限入場當日」，就有旅客在寫著「單日最高收費1200日圓（約新台幣248元）」的停車場停了3天，最後卻收到2萬日圓（約新台幣4137元）的帳單。

日本停車場計費方式主要有2種，首先是「每24小時重複計算」，如果單日最高收費為1200日圓，停3天的費用就是3600日圓（約新台幣744元）。

其次為「僅限入場當日」，意味著單日最高收費只限於入場當天，隔天起就會按時收費，並且沒有收費上限，若連續停放多日，總金額可能超過數萬日圓，特別是在旅遊景點、熱門區域或繁忙時段，業者為了增加營業額，通常會採用「僅限當日」來計費。

報導指出，停車場看板上通常會標示「當日24：00前」或是「不重複收費」，但由於字體小、位置不明顯，便容易被忽略，因此在停車前務必先確認相關規則，避免不必要的支出。

此外，有時也可選擇先將車開出停車場，再重新停進去，讓費用重新計算，或許能藉此降低費用。

