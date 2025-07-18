「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

記者杜冠霖／台北報導

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死案人神共憤。立法院今（18日）三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。第272條之1部分獲三黨共識「加重其刑2分之1」，但攸關7歲以下、過失也處死刑的條文，藍綠白無共識。而綠委邱議瑩在表決時按下同意。邱稍早也發文表示，因操作失誤按下「同意」按鈕，與黨團立場不符，造成社會大眾與關心此案者的誤解，深感抱歉，特此鄭重說明與致歉。

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）



立法院18日召開院會，處理上述《刑法》修正草案，三讀時民進黨立委全部沒有投票，表決結果為，出席委員59人，贊成59、反對0，贊成者多數，立法院長韓國瑜敲槌宣告通過。

不過，民進黨立委邱議瑩在《刑法》第286條表決時按下同意，稍早，邱也發聲明表示，今日在《刑法》第286條修正草案（二讀表決）中，因操作失誤按下「同意」按鈕，與黨團立場不符，造成社會大眾與關心此案者的誤解，深感抱歉，特此鄭重說明與致歉。

邱議瑩強調，她始終堅持對兒童保護應以制度改革為優先，並審慎面對極刑議題，三讀表決時，她依據立場未參與贊成投票，盼社會大眾能理解此次錯誤非她本意，也絕非價值立場的轉變，再次向所有關心「剴剴案」與兒少人權的朋友致上最深歉意，未來將以更嚴謹的態度面對每一次表決，避免再度發生類似錯誤。

今天審議過程中，藍綠白三黨共識修法第272條之1，第一項、「對於未滿7歲之人，犯第271條之罪者，加重其刑2分之1」；第二項、「對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第一項之罪者，處死刑或無期徒刑」；第三項是「前項之未遂犯罰之」；第四、「預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑」。而《刑法》第271條第一項即為「殺人罪」。

但在《刑法》第286條部分，藍綠白則出現分歧，第一項規定「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」；《刑法》第286條第二項，「意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」。上述法案並未修正。

另《刑法》第286條修改第四項、第五項，並新增第六項與第七項。第四項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑」；第五項、「對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」。

第六項、「對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」；第七項、「對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑」。