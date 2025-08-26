見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速　搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州長深高速近日出現驚悚一幕，一輛掛有滬A牌照的車輛內，有男子戴著恐怖面具，刻意搖下車窗凝視著鄰車駕駛與乘客，使得鄰車車內人員極度不舒服。目擊者表示，車內女性乘客被嚇得尖叫，懷疑對方是故意為之。事件影片曝光後，引來大量網友撻伐，直呼「高速這樣玩太危險，必須嚴查」。

▲大陸高速公路上出現面具怪客嚇人。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》影片顯示，事發於8月24日長深高速杭州段。當時，這輛滬A牌照車輛與鄰車並行，車內男子戴著恐怖面具，先是半身探出車窗，隨後將車窗完全搖下，長時間「雙眼」凝視著鄰車。拍攝者回憶，當時坐在後座，同行女生被嚇壞，並強調彼此素不相識，行為明顯帶有惡意。

當地高速交警接報後已介入調查。相關專家分析指，高速行車時速普遍超過60公里，如此驚嚇舉動可能導致駕駛人急剎或方向失控，極易引發追尾、側翻等重大事故，對公共安全造成威脅。

此事件引起輿論熱議，網友們普遍批評該行為「害人害己」，並提醒對心理承受力較弱的駕駛者尤其危險。法界人士強調，若導致事故，涉事人或將觸犯「以危險方法危害公共安全罪」，最高可判死刑；即便未釀事故，也已違反《道路交通安全法》構成妨礙安全駕駛的罪責。