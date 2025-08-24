全民公投後首日　中國海警編隊襲擾金門海域！海巡監控驅離

▲中國海警4艘船隻今日內二度襲擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

在台灣順利完成全國性公民投票後的第一個週末，中國海警船隻卻兩度侵擾金門水域，此舉引發外界關注。台灣海巡署立即調度巡防艇應對，成功驅離中國海警船，捍衛我國主權及水域安全。

金門馬祖澎湖分署才剛於前日（22日）完成三島聯合威力掃蕩，確保轄區治安穩定，緊接著「114年全國性公民投票第21案」也在昨日（23日）順利完成投開票。然而，就在今（24日）日，中國海警「14608」、「14527」、「14603」、「14515」等4艘船隻，卻在上午8時50分自大帽山西南方航入我國水域。

值得注意的是，這些中國海警船隻在航入時關閉了「船舶自動識別系統」（AIS），並以一路縱隊的方式向東航行。儘管如此，台灣海巡署仍機警地偵獲其行蹤，並迅速調度巡防艇前往應對。經過一番周旋，海巡署成功在11時將中國海警船驅離出限制水域。

同日下午15時，這4艘中國海警船隻再度襲擾金門水域。對此，海巡署預先部署的巡防艇立即近迫應對，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求中國海警船轉向航離。在海巡署巡防艇的併航監控下，中國海警船最終於17時10分駛離金門限制水域。

海巡署指出，這是兩年以來，中國海警第一次利用週日假期進行「灰色地帶」襲擾，且時間點恰逢台灣剛辦理完公投後的第一天。儘管情況不同於以往，但海巡署強調，無論是平日或假期，他們都會嚴陣以待，確保國家主權權利。

海巡署再次呼籲中國，應停止類似破壞區域和平穩定的行徑，以免引起兩岸人民反感。海巡署表示，將持續秉持堅定的執法立場，周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。