生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐具藏毒！譚敦慈：人人腦裡一支塑膠湯匙　增失智風險

記者 劉邠如／綜合報導

你是否也有這樣的經驗，「筷」功不夠好，就靠竹筷來幫忙！雖然華人社會使用筷子是必備技能，但不少家庭還是習慣使用木筷或竹筷，認為摩擦力大、容易夾起食物，但卻忽略了這類餐具，受潮發霉後暗藏的致命風險。中國就曾有多起案例，家庭因長期使用發霉筷子，全家人相繼罹患肝癌，而元凶正是筷子上滋生的黃麴毒素。此外像是常常使用塑膠容器餐具，也可能導致塑膠微粒在腦部沉積，提升失智風險，不可不慎！「無毒教母」譚敦慈受訪時就指出，大家針對每天要接觸食物的器皿如筷子和餐具，都應該慎重選擇材質。

「無毒教母」譚敦慈指出，竹筷或木筷因為容易吸水，極易孳生黴菌，而最可怕的是可能因此產生黃麴毒素與赭麴毒素。她解釋：「黃麴毒素會傷肝，赭麴毒素會傷腎。中國過去就有案例，一整家人因為長期使用發霉的竹筷，最後都生病，甚至有人因此得到肝癌。」

譚敦慈提醒，雖然華人重視節儉，但筷子一旦出現發霉、裂開或長毛，千萬不要再繼續使用，「真的不要再重洗，直接丟掉。」因為黃麴毒素極為耐高溫，「必須要到四百度高溫才能破壞」但在家裡就算定期煮沸筷子想殺菌，也無法去除黃麴毒素。

▲專家提醒，竹筷容易藏污納垢發霉，若不注意，容易增加致癌風險。（圖／AI示意圖）

▲專家提醒，竹筷容易藏污納垢發霉，若不注意，容易增加致癌風險。（圖／AI示意圖）

她也進一步補充，台灣屬於潮濕的海島型環境，更容易讓筷子發霉，因此她自己早已改用不鏽鋼筷。她也提醒，市面上有些筷子前端，會設計一圈一圈的刻痕，方便夾食物不打滑，但她反而不建議使用，因為愈多刻痕，愈容易容易藏汙納垢，更不容易清洗乾淨。她建議，若非得要使用這類筷子，則務必最好一雙一雙清洗，而發整把「搓搓」就完事。且洗乾淨後，一定要先瀝乾，再放進烘碗機烘乾，「如果只是濕答答就直接放進烘碗機，反而更容易發霉。」

至於另外一種美耐皿筷子（俗稱美耐米）或是餐具雖，然標榜耐高溫，但使用一段時間後常會變形，甚至在約70度時就可能釋出有毒物質。她舉例：「三聚氰胺就是美耐米的成分，它會造成腎臟的問題。很多人吃火鍋還用美耐米的筷子或湯勺直接放進滾燙的湯裡，這其實更危險。」

那麼最推薦的選擇是什麼？譚敦慈強調：「如果要一勞永逸，我會選擇不鏽鋼筷。」不過，她也提醒，不鏽鋼筷要選擇食品級的304或316材質，「很多產品只寫高級不鏽鋼，但到底多高級，沒有人知道。」她自己則是習慣使用304的不鏽鋼筷。

而除了筷子，家長在挑選兒童餐具時也要特別留意。譚敦慈回憶，自己以前也曾買過色彩絢爛的卡通圖案碗盤給孩子使用，但先生林杰樑醫師當時就提醒不，這餐晚上五顏六色的彩繪，可能含有重金屬或塑化劑，而美耐米餐具又可能釋出毒物質，長期使用對孩子不好。因為當時買的是海綿寶寶圖案，林杰樑當時還說小心這樣用久了，「小孩會變成派大星。」

至於現代人常見的外食問題，她也特別指出，很多人習慣直接把超商便當直接加熱，但很多研究都指出，用塑膠容器加熱，在高溫下有會釋出微粒的風險，過去也有研究顯示，近代人使用塑膠容器器皿機會增加，結果「每個人腦部平均都有相當於一支塑膠湯匙的塑膠微粒」，長期下來恐怕增加失智風險。她建議，最好不要嫌麻煩，先將食物轉移到玻璃或不鏽鋼容器再加熱，「偶爾一次還好，但天天這樣真的危險。」她自己則選擇使用輕便的不鏽鋼保鮮盒，「比較容易執行，也比較安全。」至於很多人嫌玻璃器皿重，現在也有可使用於微波爐的不銹鋼保險盒，就會是較好解方。

而每人腦中可能藏一支塑膠湯匙的比喻，則是她援引《環境資訊中心》報導，新墨西哥州大學（UNM）藥物科學系教授坎彭（Matthew Campen）的研究團隊長期追蹤微塑膠侵入人體組織的情況，他們分析了2016年逝世的28人和2024年逝世的24人的器官樣本，發現塑膠微粒約占大腦重量的0.48%。研究主持人坎彭接受《CNN》訪問時形容：「這代表大腦中99.5%是腦組織，其餘都是塑膠，份量相當於一整支塑膠湯匙。」
 

 
許多家庭習慣使用木筷或竹筷，認為摩擦力大、不易滑落食物,卻忽略了受潮後極易發霉、難以察覺的致命隱憂。對此，「無毒教母」譚敦慈提醒，中國曾出現多起家庭因長期使用發霉竹筷，全家人罹患肝癌病逝的案例，背後元凶正是筷子上滋生的黴菌所產生的黃麴毒素。

關鍵字：

筷子發霉不鏽鋼安全譚敦慈

