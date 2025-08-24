2機車闖國3！雙載狂飆「下崁頂交流道離開」　國道警回應了

記者林東良、劉人豪／台南報導

國道3號南向414公里處，今（24）日有機車誤上國道，而該輛機車於9時56分下崁頂交流道自行離開，國道警將調閱相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，俟查證後依法舉發，若有涉及公危將依法偵辦。

▲2機車騎上國道。（圖／Threads／ellla0922授權）

有民眾在社群網站分享影片，指出在國道遇到兩輛機車騎上國道三號。國道警方指出，09時49分許在國道3號南向414公里機車誤上國道，經交控中心通報，該機車於9時56分已下崁頂交流道自行離開。本案該影像疑為民眾使用智慧型手機錄製，未顯示日期、時間，但可辨識違規車輛車號，目前亦尚未接獲民眾檢舉，將調閱相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，俟查證後依法舉發，若有涉及公危將依法偵辦。

國道警呼籲用路人，機車行駛國道，可依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，倘機車騎士誤上國道，應將機車立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。