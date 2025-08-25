　
政治

鄭運鵬建議賴政府全國大探勘　各縣市納「新型核電廠」用地評估

▲德德爆紅，連維基百科都有了。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者陶本和／台北報導

核三重啟公投落幕後，雖然公投未達門檻，但總統賴清德仍表達尊重，並強調政府不會排除先進核能，並持續推動能源轉型，被視為拆解民進黨過去「非核家園」的神主牌。對此，前民進黨立委鄭運鵬25日指出，他拜訪一位科技業先進，聊到用電需求考量，深深覺得中央應該開始進行全國大探勘，每個縣市（包含直轄市）都要納入未來「新型核電廠」的用地評估才對。

有關賴清德對核電的態度，他日前公開表示，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法，政府立場有兩個必須：第一個必須，是要有安全審查的辦法，第二個必須，是台電須依辦法自主安全檢查。

因此，賴清德已請核安會盡快完成安全審查辦法，也請台電自我安全檢查並向社會報告，若符合標準就依法審議，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，政府不會排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

對此，鄭運鵬25日表示，他拜訪一位科技業先進，聊到業界對用電需求的考量，深深覺得中央應該開始進行全國大探勘，每個縣市（包含直轄市）都要納入未來「新型核電廠」的用地評估才對。

鄭運鵬表示，他認為大探勘有多重好處，全國只陷入核廢料放哪裡的爭議，這樣太可惜。他特別強調，只有新設計核電廠才能符合綠能標準，核一二三四發電都不能納入綠能。

08/24 全台詐欺最新數據

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

大罷免落幕，國民黨主席朱立倫則喊話「即刻釋放柯文哲」。總統賴清德也回應，司法獨立性必須尊重，希望朝野都能尊重司法偵辦。對此，陳佩琪今（25日）發出長文質疑，請問賴清德有想過說這話時，有多少人相信？賴有辦法證明沒介入嗎？這些人做事好像躲著不回應就沒事，賴總統、法務部長請有guts一點，這幾個月來柯文哲所承受之司法不公，整個社會都看在眼裡，不是一句沒介入，就可以逃避責任的。

蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

邱泰源拒下台？　綠黨團這樣說

邱泰源拒下台？　綠黨團這樣說

轟賴清德不屑為大罷免道歉　李艷秋點「3不相信」：鬥雞會轉性？

轟賴清德不屑為大罷免道歉　李艷秋點「3不相信」：鬥雞會轉性？

蔡英文赴官邸打氣　藍：賴討教怎麼飆爛車？

蔡英文赴官邸打氣　藍：賴討教怎麼飆爛車？

關鍵字：

核能賴清德鄭運鵬能源轉型核電

讀者迴響

