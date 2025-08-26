賴清德用一招　釋柯建銘兵權

▲賴清德在大罷免結束後，推動府院黨人事改革。（鏡報董孟航）



歷時超過半年的「全台大罷免」落幕，31席藍委罷免案均未通過，藍綠在立院都尋求摸索全新模式互動。總統賴清德宣示將調整行政立法互動，綠委更直諫「檢討黨團路線」，劍指黨團總召柯建銘；黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜823後同步宣告卸任將去職，讓檢討氣氛更濃。本刊掌握，726後賴清德除低調展開內閣改組徵詢，也著手調整團隊運作模式，8月起每週三午前的高層會議擴大召開，納入黨團7長，其實就是要「杯酒釋（柯）兵權」，顯著實績即扭轉柯反對普發現金的意見。黨內認為，賴在大罷免後藉由強化派系共治，一來團結黨內、二來使決策貫徹到國會最前線。

此外本刊調查，兼任黨主席的賴清德每2個月召開一次派系會議，最近一次派系會議在8月20日舉行，因柯建銘不具派系代表身分、從派系會議舉辦之初就未與會。知情人士指出，在820那次派系會議，派系代表們也有討論到行政立法溝通困難、決策無法貫徹等問題，但言談間派系感受到彼此對問題責任歸屬有微妙溫差，會中未直接做出任何有關逼宮、換總召的結論。

黨內分析，英系王世堅早在726後中常會就喊話柯建銘「知所進退」，823大罷免告一段落後，檢討議程正式擺上檯面，新系林俊憲、蘇系蘇巧慧、沒有明顯派系的邱議瑩接連表態，某種程度可視為跨派系對黨團改革、期待開啟下一階段的共識。

此外，本屆起黨團的「不動幹事長」、三連任的吳思瑤也在823投票後拋出不再續任聲明，呼籲黨團進行改造；書記長陳培瑜同步宣布卸任，副幹事長、副書記長中，林楚茵、林月琴、郭昱晴也都表態卸下職務。黨內解讀，幹事長與書記長都是一個會期改選一次，任期到8月31日，明明剩沒幾天卻大動作提前宣布卸任，當然是有意加強督促改革；副幹事長王義川保持沉默，不是意見不同，而是因為副幹事長本就跟著幹事長同進退，無須多說，也保留空間避免被解讀成黨內聯合逼宮。

回應外界的辭職呼聲，柯建銘強調總召1年改選1次，撇清自己立刻下台的可能，然而黨內分析，賴清德始終強調尊重黨團自主，不會直接強逼柯辭，柯的態度也很清楚，要在位置上繼續率黨團奮鬥，因此最後只剩下改選一途，只要派系有共識，快則9月開始的新會期，慢則明年1月，民進黨團必將面臨重大變革，即使柯續任總召，黨團指揮權也勢必漸漸移給其他幹部。



