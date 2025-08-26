總統被造謠爆粗口　他嘆：難怪國際認證台灣是受認知作戰最嚴重國家

▲總統賴清德。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

在823罷免、重啟核三公投落幕後，總統賴清德當天在總統府舉行記者會，不過近日有政論節目、網紅在討論，賴清德在回應時事議題時，嘴巴唇語被解讀是在爆粗口。對此，民進黨立委林俊憲今（26日）表示，過去是講的話被加油添醋，現在連沒講過的也能憑空捏造。難怪台灣是國際認證受到假訊息、認知作戰最嚴重的國家。

對此，林俊憲今透過自錄影片表示，現在統媒、網紅的認知作戰與假訊息污衊越來越可怕，過去賴清德講過的話遭大量抹黑，現在連沒講的話都可以憑空創造。總統府開記者會，現場有許多媒體在場，如果講粗話難道沒人聽到？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

林俊憲指出，很多記者都在現場可以證明沒有這件事，況且提問的記者也有資歷，跟總統也認識，總統怎麼可能爆粗口，這種從來沒有的事，統媒串聯一些網紅也可以講得煞有其事，這種認知作戰、假訊息攻擊已經鋪天蓋地。

林俊憲也說，過去是講的話被扭曲、加油添醋，現在是沒有講的話也可以憑空捏造，他們過去也捏造蔡英文在忠烈祠吐口水，難怪連總統到災區遞水都能大作文章，扭曲的非常不堪，難怪台灣是國際認證受到假訊息、認知作戰最嚴重的國家。

總統府發言人郭雅慧今也表示，這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。823記者會全程公開，媒體都有直播，現場許多媒體也都是當天與會者，都能證明總統表現並沒有踰矩、沒有爆粗口。