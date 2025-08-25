玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

▲玉山冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片。（圖／玉管處提供，下同）



記者高堂堯、許力方／南投報導

全台各地高溫炎熱，近日午後對流發展旺盛，不時降下冰雹，今（25日）新北出現極端高溫39.2度，第一高峰玉山卻宛如「冰天雪地」。玉山國家公園管理處表示，今天下午3時30分，玉山前鋒也出現冰雹，且路面「積冰」達5公分，白茫茫冰塊積冰如雪，在景色相當罕見。

玉管處指出，今天下午3時許，保育巡查員何正道於玉山前峰登山口至玉山步道4公里處行進間，回報遇到冰雹。部分路段積冰雹約3至5公分深，從4公里至排雲山莊路段則未出現冰雹。估計約在中午12時30分開始下雨，登山口至4公里間出現冰雹，持續至下午3時15分左右才停止。

只見該路段「冰雹」冰塊堆積如雪，白茫茫散落一地，彷如冬季雪景一般。玉管處指出，天氣出現劇烈變化，將提醒山友注意步道濕滑狀況。

事實上，民間氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」指出，受冷心低壓通過影響，使得午後雷雨變強，帶來瞬間強陣風、下擊暴流風險，部分地區甚至有機會出現局部降下冰雹狀況。

氣象署說明，冰雹是在對流雲中形成，當水氣隨氣流上升遇冷會凝結成小水滴，若隨著高度增加溫度繼續降低，達到攝氏零度以下時，水滴就凝結成冰粒，上升運動過程中，並會吸附其周圍小冰粒或水滴而長大，直到其重量無法為上升氣流所承載時即往下降，當其降落至較高溫度區時，其表面會融解成水，同時吸附周圍小水滴，此時若又遇強大之上升氣流再被抬升，其表面則又凝結成冰，如此反覆進行如滾雪球般其體積越來越大，直到它的重量大於空氣之浮力，即往下降落，若達地面時未融解成水仍呈固態冰粒者稱為冰雹，如融解成水就是平常所見的雨。