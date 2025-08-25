冷心低壓來襲！　午後雷雨加劇可能又下冰雹

▲觀氣象看天氣分享「高空天氣圖」提到，C代表冷心（W代表暖心）、L代表低壓（H代表高壓），C、L即表示冷心低壓。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

可能又下冰雹！氣象粉專提醒，今天、周二冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇，可能會變得更急、更旺盛。

「觀氣象看天氣」臉書提到，今天、周二西半部（含山區、靠山平原）午後易有短時強降雨、雷擊與強陣風，部分地區甚至有機會出現局部降下冰雹狀況，與周日嘉南局部地區的情形類似。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台南安定周日下冰雹。（圖／Threads／tiunnyioksan授權提供）



觀氣象看天氣提醒，下午外出備妥雨具，留意雷達與大雷雨警報，避開山區午後行程，慎防溪水暴漲、落石，低窪與都會易積水路段減速通行。

觀氣象看天氣解釋，冷心低壓通過為何會使午後雷雨變強？

1、 冷心低壓通過→ 200–500 hPa高空變冷，環境直減率上升（700–500 hPa大氣直減率偏大），熱力不穩定增強。

2、CAPE 上升、LI 轉負：地面暖濕空氣上升後更容易突破向上突破，對流發展快、雲頂更高。

3、上層輻散＋正渦度平流提供動力抬升，降水效率提高；低層海風、山風輻合當觸發，易生成線狀對流與局部強對流胞。適度垂直風切有利對流組織，帶來瞬間強陣風、下擊暴流風險。