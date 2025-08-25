孩子們眼中的「貝貝老師」倒停車格亡　昔認真上傳170堂免費課程

▲「貝貝老師」24日晚間被發現倒臥台中醫院前停車格。（圖／民眾提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

來自新竹，被孩子們稱為「貝貝老師」的32歲貝姓男補教老師，近年因身體狀況不佳，輾轉來到台中流浪，最終卻被發現過世在醫院前的機車停車格。警方調查後初步排除他殺，研判應是疾病引發猝逝。

據了解，貝男過去活躍於補習班，擔任課輔老師長達8年，深受學生喜愛，大家都稱他為「貝貝老師」。他也熱心教學，曾在資源平台無償上傳多達170堂課程，包括國語、英語、數學、自然、社會、公民、資訊、藝術等領域，累積下載次數高達5900多次，讓許多同業、學生受惠。

貝貝老師過去在教學平台上分享的資源內容豐富，涵蓋各年級社會、國文、自然等學科學習單及講義，像是「三年級社會地方特色學習單」、「四年級一鄉一特產學習單」、「新竹動物園參訪」、「十八尖山學習單」等，許多教材點閱與下載數都相當可觀。他也曾表示，經營這個平台是希望能與更多教育同好互相交流學習。

▲貝男昨日上午自行離院，疑似就在醫院附近走動。（圖／記者許權毅攝）

然而，貝男近來飽受急性腎臟炎所苦，生活陷入困頓。他23日曾因身體不適於台中東區路倒送醫，但疑似無法適應醫院環境，隔日清晨便自行離院。之後，有民眾發現他徘徊醫院周邊，直到24日晚間7點多，有人準備牽車時，驚見他倒臥在醫院急診室外的停車格，已無生命跡象。

救護人員趕抵現場時，貝男明顯死亡。經警方調查現場與調閱監視器，未發現異常狀況，推測死因與健康問題有關，家屬對此亦無異議。據悉，貝男原戶籍在新竹，近年與家人聯繫較少，個人也曾在社群平台分享自己喜歡唱歌跳舞，投入教育工作多年，沒想到最終卻在異鄉孤身離世。