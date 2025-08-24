20包薯條不要炸、培根焗烤飯不要培根！　新竹白目奧客下場曝

▲奧客到早餐店喊要20包生薯條，又點了培根焗烤飯不要培根。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名張姓男子去年底不知何故，頻到某間早餐店當奧客，一下要20包生薯條不要炸，又要一份培根白醬焗烤飯，不要培根跟杏鮑菇，使店家不堪其擾2度報警處理。新竹地院認張男違反社會秩序維護法，裁罰5000元。

裁定書指出，張男在去年12月1日上午6時32分到店裡點餐，開口就要20包生薯條不要炸，店員傻眼說沒賣，但對方堅持要，為了讓他趕快走，便真的拿了20個分裝包好的冷凍薯條裝成一袋賣他，張男卻全部倒出來，表示其中1包外面黏著頭髮，吵著要退費，後來拿給他一個全新的袋子才罷休。

但事情還沒結束，結帳時張男喊沒現金討要付款碼，店員因此通知店長，原來張男正是常來店裡鬧事的奧客，店長無奈說「不是跟你說過不要再來」，張男卻回「你越講我就是越故意」，沒想到結帳後張男又刻意多轉了15元，他嗆自己就是奧客，「奧客就會多付小費」，吵了半小時後，直到店長報警才告一段落。

然而2天後，張男又到店裡鬧，要求「無理客製化」，點了培根白醬焗烤飯，卻不要培根、不要杏鮑菇，花椰菜跟洋蔥要多，還要加飯、加3種起司，吃完又要求刷載具開發票，問題一籮筐，店家不得已再次報警處理。

儘管張男辯稱沒有藉端滋擾店家，但法官認為上述舉動已明顯違反社會秩序維護法第68條第2款之藉端滋擾公司行號之違序行為，因此依法裁罰5000元。可抗告。