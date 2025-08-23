潑辣小三偷吃人夫「拍實戰片」傳染性病　嗆正宮：我白天，妳晚上

▲新竹一名小三偷吃人夫，還嗆正宮「我是白天的妻子，妳是晚上的」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名人妻阿珠（化名）控訴丈夫阿彬（化名）婚後透過交友軟體認識女子阿美（化名），發展婚外情，不僅多次在夫妻共住處發生性行為，還拍攝私密照片與影片，更將性病傳給丈夫後再傳染給她，造成身體不適。地方法院審理後，近日認定阿美明知阿彬已婚仍持續交往，行為逾越正常交友界線，構成重大侵害，判處須賠償阿珠30萬元及利息。

根據判決，阿珠與阿彬於2021年結婚，並協助經營廣告公司，2023年舉家遷至新竹縣竹北市。不料，阿彬於同年6月透過交友軟體Veeka認識阿美，隨即陷入婚外情。阿珠指控，阿美多次到夫妻住處發生性行為，並對她嗆聲「我是白天的妻子，妳是晚上的」，甚至要求她與阿彬離婚。



阿珠更指出，她因此感染性病、身心俱疲。此外，阿美稱與阿彬承租之工作室是兩人「愛的小窩」，甚至逼迫阿彬幫她成立新的廣告公司。

阿美後來辯稱，初時並不知阿彬已婚，交往一個月後才知情，但兩人仍持續交往數月。雖她表示發現真相後即分手，並主動退出公司，但法院根據雙方通訊紀錄、親密照片及租約文件，認定阿美應已知阿彬有配偶。判決書指出，阿美於2023年12月代理阿彬簽署租屋契約，文件上附有記載阿珠為配偶的身分證影本，且兩人持續親密互動至隔年1月，足見阿美早知情，卻仍與阿彬發展超越一般友誼的關係。

法院審酌雙方經濟狀況、婚姻受損程度與精神傷害，認為阿珠求償60萬元過高，最終裁定阿美須賠償30萬元並附帶年息5%的利息。全案可上訴。