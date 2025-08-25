竹檢破獲「跨國老虎機房」！幫派行詐海撈破10億　27人遭起訴

▲新竹檢方破獲跨國詐騙集團，金流突破10億，27人遭起訴。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹地方檢察署聯合刑事警察局偵查第七大隊、第八大隊及新竹縣警局等單位，動員60餘名警力，歷經數月追查，成功瓦解由幫派分子陳姓男子主導的跨國「老虎機房」詐欺集團。檢方共起訴27人，並追查金流涉及金額高達新臺幣10億元以上。

檢警指出，本案為在地幫派風北會於113年3月間在柬埔寨設立境外機房，以假冒檢警話術詐騙大陸地區民眾，單月不法營收可逾1億元。集團內部採專業分工，不僅有完整的組織架構，還以「詐騙劇本」訓練新成員，必須通過考試才可上線行騙。本案持續倒114年3月底才遭柬埔寨警方查獲，將近1年間共造成至少79名大陸地區被害人損失，金額逾人民幣3000萬元(約新台幣12.74億)。

辦案過程中，檢警先後拘提19人，其中12人羈押禁見，並查扣現金逾700萬元及3部高級車輛。檢方依《組織犯罪防制條例》發起、參與組織罪，《詐欺犯罪危害防制條例》加重詐欺取財罪，以及《洗錢防制法》等罪嫌，對27名被告提起公訴；另有27名滯留海外人員，檢方已發布通緝。

檢方表示，主嫌陳男自113年3月出資20萬美元成立機房，並與其他「東北機房」、「本組機房」合作洗錢，利用境外面交車手與虛擬貨幣（泰達幣USDT）轉換，將贓款兌現為新臺幣，製造金流斷點以規避查緝。

檢方在求刑建議中指出，被告多為青壯年，不思正途而從事大規模跨境詐騙，對社會金融秩序危害甚鉅，已建議對主要金主謝嫌求處15年徒刑，陳嫌求處12年，以示懲儆。

新竹地檢署強調，本案凸顯境外詐欺與在地幫派勾結的嚴重態勢，檢方將持續與警方合作，全力打擊詐欺犯罪。並呼籲社會大眾提高警覺，對「假檢警」、「假投資」等話術切勿上當，如接獲可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護社會治安與金融秩序。