生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大罷免32：0慘敗　Cheap「不代表人民真的喜歡國民黨」曝原因

▲▼823第二波大罷免開票結果一面倒不同意大於同意，國民黨立委羅明才挺過大罷免自行宣布反罷免成功。（圖／記者湯興漢攝）

▲823第二波大罷免開票結果，一面倒不同意大於同意。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

726、823兩場大罷免活動皆以失敗告終，民進黨黨務、內閣展開改組，黨團也被點名路線應檢討。百萬網紅Cheap就發影片，分析大罷免為何32:0慘敗，「除了正當性不足、手段極端，最後一個原因，則是民進黨執政表現不佳」、「大部分人民真的不想一直生活在這種的對立和動盪中，這麼多年了，大家對『抗中保台』真的累了。」

Cheap在片中表示，一年前的抗議行動，有數十萬人走上街頭，表達對國民黨的不滿，為罷免運動奠定基礎，後來又在連署階段取得初步成功，最後共31名藍委送件成功。當時國民黨在二階段全軍覆沒，還搞到一堆人被收押，罷團氣勢如日中天。隨著選戰開打，民進黨配合罷團，在全台串聯，展開宣傳活動，「挺罷免」一度成了全民共識的社會運動。

沒想到開票後卻全滅，Cheap就分析，真正導致大罷免慘敗的，不是敵人太強，而是失了民心，主要是背後的政治操作與民主制度的運作。他首先指出，大罷免大失敗的最大原因「就是大罷免本身」，因為罷免制度設計的初衷，是要處理不認真、特別惡劣的人，可大罷免不分青紅皂白，把所有藍營的區域立委通通拖下水。

「人家才剛上任三個月，就被拉出來罷免，這些人多是過半當選，是選民一人一票投出來的，他們沒有犯大罪、沒爆醜聞、沒去選總統，卻因為你們討厭這個人，就要把他拉下來。」理由還是「賣台、舔共」、「只會舉手」、「不懂法案」，但這些都屬於政治立場差異，或個人偏好範疇，代表這次罷免不是針對個別立委的失職，而是單純的政治操作。

Cheap說，民主制度已經提供定期淘汰政治人物的機制，就是每四年一次的選舉，如果真的做得不好，選民可以用選票把人換掉，這才是民主的常態。大罷免若成功，將會創造危險的先例，罷免不再是處理違法失職，而是變成「選輸就補考」的工具。

接著，Cheap點到另一個問題，就是罷免運動中的衝突，像是罷免宣傳車想進入校園，大聲公影響到暑自習的國中生等等，還有罷團在公共場所進行大規模宣傳，過程中卻發生語氣帶有道德審判的意味，讓人感受到壓力。還有罷團與路人間的爭執製造了負面情緒，激烈的對立與標籤化策略，造成選民不滿。

Cheap總結，大罷免失敗的原因包括正當性不足、手段過於極端，以及執政黨表現不佳。在台灣面臨多重社會問題的情況下，民眾對於執政黨的期待與實際表現間的落差，進一步加深不信任感，且執政黨將精力集中在大罷免，導致民調數字顯示支持度創新低。

Cheap也直呼，這麼多年了，大家對抗中保台也感到累了，人民期待的是政治人物能夠專心處理民生問題，「大罷免的失敗，不代表人民真的喜歡國民黨，而是在這個過程中，人民討厭罷團、不認同罷免，對整個政治內鬥感到厭煩。」

08/24 全台詐欺最新數據

核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

核三重啟公投於8月23日進行投票，結果為同意票434萬張、不同意票為151萬張，最終因未達500萬票門檻而沒通過公投案，而這次的公投投票率之低29.53%，為史上第3低，就算同意的票數超過了大範圍比例，也仍是未過門檻。

小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

小草製圖恐嚇院檢遭求刑7個月　民眾黨對比青鳥喊槍斃立委轟雙標

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

