千金小三砸重金要人妻「消失」！下毒咒報應來了

記者劉邠如／綜合報導



在現代社會裡，「詛咒」這個詞聽起來彷彿只存在於電影或古老神話裡。但你可能不知道，在真實世界裡，仍有人活躍於神秘學的邊界，他們相信能量、信念、甚至是咒語可以穿越肉眼所見，真正撼動命運甚至是人的心智。而YOYO女巫，就是這樣一位見證者。



在Podcast節目《Yo! 女巫來了》第一集中，這位在法國學習魔法、擁有超過三十年經驗的女巫YOYO，揭露了魔法的「真相」——「你可以不信報應，但你得信物理。任何力量的傾斜，宇宙都會平衡回來。」YOYO女巫這樣說，因為「宇宙是會討債的」。

在女巫的世界裡，白魔法與黑魔法的界線，不在於「心腸」好壞，而在於使用的能量來源——白魔法借助自然能量如植物、礦石、水晶；黑魔法則使用與死亡相關的媒介，如屍體、指甲、頭髮，甚至動物內臟。而下咒後，甚至可以改變「人的心智」，但強行扭曲後，連女巫都可能要付出相對應的「代價」，也就是「報應」，而這就是宇宙的平衡法則！

YOYO分享了一個來自國外的真實案例：一位年輕女巫，接下了一位富豪千金的「委託」——幫她下咒，讓她所愛的有婦之夫的妻子從世界上消失。富豪千金的貪慾，讓她的願望，變得不善良：「她不是只是想要那個男人，她要他徹底屬於她，最好原配死掉。」





▲女巫YOYO分享一個關於黑魔法的故事，年輕女巫為了達到富豪千金的要求，使用惡毒黑魔法咒語害死人妻，最後女巫遭到反噬，心神喪失。（圖／示意圖）

而那位年輕女巫，也真的動手了。不只施咒，還佈下了極具破壞性的魔法陣。甚至連那戶家庭所住的房子都被下了咒，無論誰搬進去，接二連三都會出事。那棟房子，幾乎成了能量詛咒的墳場。

但最可怕的，不僅只是詛咒成功了而已，而是最後，詛咒反噬了！

YOYO說，那位年輕女巫開始出現身心靈狀況，「她開始精神崩潰、酗酒、幻聽、失控，最後幾乎變成一個無法回復的人。那不是精神病，是力量失衡的代價。」

YOYO解釋，在神秘學裡，任何發出去的能量，最後都會回到自己身上，只是時間和形式不同而已。黑魔法的確存在，也不是完全不能使用，「但你敢不敢承擔它的代價，是每一個女巫都得面對的選擇題。」而YOYO雖也使用黑魔法，但不使用惡咒，「因為我知道那會回來。不是今天，也不是明天，但它總會來，連本帶利地找上你最在意的東西。」

