奇美醫院舉辦三日攝護腺衛教活動　王牧師現身分享抗癌故事

▲奇美醫院舉辦「爸託你了，健康趁腺在」三日衛教活動，72歲王牧師分享抗癌心路歷程，鼓勵50歲以上男性定期PSA檢查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

父親節前夕，奇美醫院為守護熟齡男性健康，自8月7日至9日舉辦「爸託你了，健康趁腺在」三日攝護腺癌衛教活動，透過互動展覽、專題講座與現場諮詢，提高中老年男性對攝護腺癌的認識與篩檢意識，72歲的王牧師現身分享抗癌經歷，呼籲50歲以上男性定期進行PSA檢測，及早發現、及早治療。

王牧師在健檢中被發現PSA值異常，經泌尿外科主任黃冠華確診為第二期攝護腺癌，隨即接受達文西手術與藥物治療，目前恢復良好。他強調：「災難可能轉化為力量，信念就是康復的開始。」也提醒同齡男性千萬別輕忽這位「沉默殺手」。

奇美醫院林宏榮院長表示，攝護腺癌初期症狀不明顯，卻是國人十大癌症死因之一，且逐年攀升。活動現場設置互動展區、動畫遊戲與留言牆，讓健康教育不再硬梆梆，還可掃描QR Code延伸學習，在家也能自我檢測風險。

活動中兩場健康講座針對預防與治療策略進行說明，主講醫師強調，年齡與家族史是攝護腺癌高風險指標，配合規律運動、低脂飲食、充足睡眠，也能有效降低罹患機率。



泌尿外科主任黃冠華指出，PSA數值若偏高，醫師會進一步安排PHI檢測或MRI評估，精準診斷才能搶得治療先機。他也提醒男性「健康不靠運氣，生活型態是關鍵」。

奇美醫院表示，希望透過這場活動，讓「健康」成為爸爸們最實在的父親節禮物。家人一句提醒、一場健檢，就是給父親最大的愛與陪伴。