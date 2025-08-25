太平洋盃桌球賽花蓮開打！逾千好手競技爭冠　爭取排名參賽權

▲▼「2025花蓮太平洋盃全國桌球錦標賽」一連七天在花蓮小巨蛋體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮太平洋盃全國桌球錦標賽」25日起一連七天在花蓮小巨蛋體育館盛大登場，本次比賽男、女單打冠軍可直接參加114年度中華桌球排名賽，吸引來自全國各地頂尖桌球選手參賽，為桌球愛好者們帶來激烈競賽與精湛技藝的體育饗宴，縣長徐榛蔚與眾多貴賓出席開球儀式，為賽事揭開序幕。

徐榛蔚表示，歡迎全國各路英雄豪傑、桌球高手蒞臨花蓮參加太平洋盃桌球錦標賽，賽事於8月25日至8月31日舉辦，為期一週的時間選手們以球會友，發揮自己最好的實力，賽事之餘也能走訪花蓮，感受花蓮大山大海之美！

在現場眾人的加油喝采聲中，徐榛蔚攜手花蓮縣議會副議長徐雪玉及縣議員吳東昇為賽事開球。

本次參賽選手總人數逾千人包括男子單打494名選手、女子單打374名選手，男子雙打228組、女子雙打189組、混雙307組報名參賽。

太平洋盃全國桌球錦標賽作為台灣桌球界的重要賽事之一，有別於其他全國桌球錦標賽。單打前32名、預賽雙打及混雙前16名之選手；單打、雙打和混雙之決賽種子，可報名參加114年度中華桌球排名資格賽，各選手為取得國手排名賽參賽權，無不磨拳擦掌、全力以赴。

▲▼縣長徐榛蔚、縣議會副議長徐雪玉及縣議員吳東昇為賽事開球。

花蓮縣政府向來相當重視體育，極力推廣桌球與全民運動，太平洋盃全國桌球錦標賽自開辦以來，已成為眾多桌球選手展現實力、爭取最佳榮譽的大舞台。今年比賽不僅延續了過去高水準，還加入更多在地觀光創新元素，以進一步推動桌球落實觀光運動在台灣發展。

此次比賽採用國際桌球聯合會（ITTF）認證規則進行，確保競賽的公平性與專業性。本次錦標賽選擇在花蓮小巨蛋舉行，這座體育館以其現代化設施及優越場地條件聞名。花蓮小巨蛋不僅提供舒適觀賽環境，也為選手們提供專業比賽場地。比賽期間，場館內將設置多個比賽區域，觀眾們可一睹桌球好手們精湛技藝。

本次錦標賽除了追求競技的高峰外，更旨在推廣桌球運動，讓更多人了解並參與這項運動。賽事期間，主辦方還將舉辦多場與桌球相關的活動，包括桌球體驗營、選手見面會、以及桌球教學講座等，讓更多人有機會親身感受桌球的魅力。通過這些活動，主辦方希望能激發更多青少年對桌球運動的興趣，為台灣培養更多的桌球新秀。