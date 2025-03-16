台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽　促進多元運動參與

▲台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立新生國中15日舉辦「113學年度台東縣適應體育教學成果發表計畫活動暨新生盃適應體育電子飛鏢競賽」，吸引來自縣內多所學校的學生、家長及教師共計百餘人參與。此次活動透過電子飛鏢競賽與適應體育體驗，讓不同年齡層及能力的參與者都能享受運動樂趣，促進體育的公平與包容。

比賽共設學生組、成人組及融合教育組三個組別，確保不同背景的參賽者皆能公平競技。電子飛鏢的數位設計降低了對身體條件的要求，使身障者及一般參與者都能順利體驗競技樂趣。此外，活動現場還設置適應體育體驗區，透過遊戲設計讓參與者更深入了解適應體育的精神，並提供精美文創紀念品，提升互動與參與感。

適應體育強調所有人都應享有平等參與運動的權利，這與《身心障礙者權利公約》（CRPD）第30條精神相符，該公約主張身心障礙者應有平等參與文化、娛樂及體育活動的機會。此次競賽特別設立融合教育組，讓身障者與一般學生共同參與競技，營造互相理解與支持的運動環境，進一步促進校園內的融合教育發展。

活動獲得各界肯定，參與者紛紛表達對適應體育的正面感受。一名參賽學生表示：「這是我第一次接觸電子飛鏢，比想像中更有趣，也讓我體會到運動並不只是一部分人的權利，而是每個人都能參與的。」許多家長與教師也認為，此次競賽成功提升社區對適應體育的認識，讓多元族群都能在運動中找到歸屬感與成就感。

此次電子飛鏢競賽展現了適應體育在提升運動參與度與社會包容性方面的價值，為台東地區打造了具示範性的融合運動平台。未來，期盼有更多學校與社區響應，共同推動適應體育的發展，讓運動真正成為連結每個人的橋樑。

▲台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）