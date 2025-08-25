獨／通緝犯家門前遭16槍狙殺　熟悉人士：他高大自信、口才一流

▲羅姓男子在左營家門口遭狙殺身亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區22日清晨傳出槍擊案，51歲羅姓通緝犯慘遭近距離連轟16槍「行刑式槍決」，身中頭、頸、腹、左腳等5槍，當場倒臥血泊慘死，羅男究竟背景為何引發外界關注？據曾經偵辦過羅男詐領保險金的專案人員透露，羅男身高將近180公分，高大挺拔，很有自信，而且口才一流，當年許多案情他說得「天花亂墜」，讓人印象深刻。

根據法院的判決顯示，死者羅男曾經三度改名，早在2014年間就開始從事製造假車禍詐領保險金的詐騙，他先找來同夥買進便宜的美式重機，然後在台南、岡山、小港等地找同夥開貨車來撞，再佯稱發生車禍向保險公司申請理賠，有時同夥不敢撞，都是羅男自己開去撞，可見他行事相當果決，不過，他的詐騙金額從10到20多萬不等，算是「小咖」。

羅男詐領假車禍保險金的案子在2017年起訴，2019年一審判4年，2020年二審改判4年2月，2021年最高院駁回上訴全案確定，羅男也因此遭到通緝，但他卻繼續在外逍遙了將近4年，不但住透天豪宅，每天還有空可以遛狗，過得十分悠哉。

▲嫌犯開槍犯案後駕車逃亡，並將車子焚燒丟棄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

曾經偵辦過羅男詐領保險金的專案人員透露，羅男身高將近180公分，高大挺拔，很有自信，而且口才一流，當年許多案情他說得「天花亂墜」，很有一套，讓人印象深刻。據了解，羅男本身就是高雄人，早年經濟並不寬裕，詐領保險金又賺不到大錢，所以他後來轉戰屏東地區，從事詐騙集團的機房工作，據說利潤頗豐，

據指出，羅男近年來逐漸接觸毒品生意，尤其去年屏東角頭「鴨頭」在高雄左營街頭遭狙殺後，屏東的毒品生意陷入真空，各方勢力爭搶地盤，羅男更挾金脈也搶佔不少地盤，似乎也因此動到了不少人的「蛋糕」，才被仇家盯上。

對於外界傳言羅男因百萬債務而被狙殺，這名專案人員研判「可能性不大」，因為以羅男這種等級的人物，百萬債務根本不算什麼，一定是牽扯到更大的利益（如毒品、地盤等）才會引發殺機。