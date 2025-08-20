通緝男冒用弟弟身分！資料背再熟也沒用　臉型不同秒露餡

▲通緝犯見警車刻意躲避。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方與實習生巡邏時，發現一男子看到警車刻意閃躲形跡可疑，立即尾隨攔查，男子面對員警盤查謊報小8歲弟弟的身分，警方發現他與資料照片臉型略有不同，當場識破，經比對發現其毒品案遭發布通緝中，被通緝2年的聶男將弟弟的資料背得滾瓜爛熟，仍逃不過警方法眼。

▲警方盤查卻假冒弟弟資料應答，為警方識破。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所警員黃泓翔、楊盛宇及警專實習生高品文、倪紫軒，於19日22時20分許巡邏行經桃園區永安路時，發現有一名男子見到警車立即閃躲至一旁的撞球館內停車場，形跡可疑立即下車準備進行盤查。男子見員警進入撞球館內，就心虛由後門離開躲藏，員警馬上分頭進行攔查，男子由巷子繞到永安路見員警沒追來，心想沒事又若無其事的走回停車場，沒想到黃警已經在等他，立即將其攔下盤查。

男子表示未帶證件，自稱姓聶（31歲），實習生高品文在學長的指導下核對身分，發現聶男與資料照片臉型略有不同，但他堅持資料沒錯。員警詳細清查，發現聶男有個大他8歲的｢哥哥」因涉毒品案遭發布通緝中，但聶男咬定自己是弟弟，員警出示相關資料，指出他是被通緝兩年的聶兄，聶男始坦承自己身分。他自知被通緝，刻意低調躲避警方查緝，並把弟弟的資料背得滾瓜爛熟，遇到員警盤問可以對答如流，因為跟弟弟長相略為相同，想說可以混充過關，沒想到還是被識破，員警立即將其逮捕，依法解送歸案。