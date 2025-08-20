　
社會 社會焦點 保障人權

通緝男冒用弟弟身分！資料背再熟也沒用　臉型不同秒露餡

▲通緝犯見警車刻意躲避。（圖／桃園警分局提供）

▲通緝犯見警車刻意躲避。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方與實習生巡邏時，發現一男子看到警車刻意閃躲形跡可疑，立即尾隨攔查，男子面對員警盤查謊報小8歲弟弟的身分，警方發現他與資料照片臉型略有不同，當場識破，經比對發現其毒品案遭發布通緝中，被通緝2年的聶男將弟弟的資料背得滾瓜爛熟，仍逃不過警方法眼。

▲警方盤查卻假冒弟弟資料應答，為警方識破。（圖／桃園警分局提供）

▲警方盤查卻假冒弟弟資料應答，為警方識破。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所警員黃泓翔、楊盛宇及警專實習生高品文、倪紫軒，於19日22時20分許巡邏行經桃園區永安路時，發現有一名男子見到警車立即閃躲至一旁的撞球館內停車場，形跡可疑立即下車準備進行盤查。男子見員警進入撞球館內，就心虛由後門離開躲藏，員警馬上分頭進行攔查，男子由巷子繞到永安路見員警沒追來，心想沒事又若無其事的走回停車場，沒想到黃警已經在等他，立即將其攔下盤查。

男子表示未帶證件，自稱姓聶（31歲），實習生高品文在學長的指導下核對身分，發現聶男與資料照片臉型略有不同，但他堅持資料沒錯。員警詳細清查，發現聶男有個大他8歲的｢哥哥」因涉毒品案遭發布通緝中，但聶男咬定自己是弟弟，員警出示相關資料，指出他是被通緝兩年的聶兄，聶男始坦承自己身分。他自知被通緝，刻意低調躲避警方查緝，並把弟弟的資料背得滾瓜爛熟，遇到員警盤問可以對答如流，因為跟弟弟長相略為相同，想說可以混充過關，沒想到還是被識破，員警立即將其逮捕，依法解送歸案。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線
「我家都很守規矩」她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

通緝男偷車牌+搶銀樓46萬金飾　警民合力圍捕下場曝

通緝男偷車牌+搶銀樓46萬金飾　警民合力圍捕下場曝

桃園市吳姓男子因偽造文書案遭通緝，今年5月間在中壢地區竊取機車車牌後掛在自己機車，在某銀樓佯裝購買金飾，趁店員提供3條金項鍊與金墜子等價值近46萬元金飾供其挑選時，竟一把搶了就跑，但仍被店員與路人合力制伏，中壢警方及時趕至當場拘捕到案；桃園地檢署複訊後依竊盜、搶奪等罪嫌提起公訴。

桃園婦匯28萬元裝潢費　警請聯繫親人戳破騙局

桃園婦匯28萬元裝潢費　警請聯繫親人戳破騙局

通緝男拒檢駕車狂逃！勇警一路追撞上外送員

通緝男拒檢駕車狂逃！勇警一路追撞上外送員

通緝犯見警拔腿就跑！摔倒被壓制

通緝犯見警拔腿就跑！摔倒被壓制

桃園BMW深夜違停　車上藏毒1男是通緝犯

桃園BMW深夜違停　車上藏毒1男是通緝犯

