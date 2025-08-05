「我就是天才」這5星座最敢講！第一名自信到爆

▲腦袋快、自信爆棚！你是不是也覺得自己很聰明？。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

有些人一開口就自信爆棚，覺得自己天生與眾不同；有些人則是默默覺得自己腦袋特別好使，解題、創新樣樣來，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名「最容易自認是天才」TOP5星座，快來看看你是不是也榜上有名！

TOP 5：牡羊座



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牡羊的自信是天生的，加上超愛挑戰難題，常常一馬當先、搶在大家前頭完成任務，他們腦子動得快、行動力強，直覺常準得嚇人，讓自己都忍不住佩服自己。被稱讚一句「你好聰明」就能瞬間點燃他們的自信火焰。雖然有時候粗枝大葉，但他們自己會說：「那是因為天才不拘小節啦！」

TOP 4：雙子座



雙子座的腦袋像打開了高速運轉模式，什麼話題都能聊兩句，什麼新知識都能快速吸收還能講得像專家，即使只是剛認識的新東西，也能信手拈來講得頭頭是道。他們總覺得：不是我太怪，是你們跟不上我的節奏！就算不鑽研深入，他們也相信：「憑我這顆腦袋，應付一下綽綽有餘啦！」

TOP 3：天蠍座



天蠍不是那種會大聲說「我超聰明」的人，但他們內心非常篤定：「我懂的，你還遠遠沒看見」他們擅長分析、推理、觀察入微，總能在最關鍵時刻做出驚人判斷，那種「我早就知道」的底氣，讓他們從心底相信自己是天才，只是沒必要告訴你而已。

TOP 2：獅子座



獅子座的自信來自骨子裡，總覺得自己就該站在舞台中央，他們希望自己很棒、也希望你這麼覺得，只要有點表現空間，他們立刻大展身手，主導全場，還要加上一句：「看吧，我就說我行」這份相信自己能力的氣場，讓他們不只認為自己是天才，還覺得別人也該認同這件事！

TOP 1：水瓶座



水瓶座的想法，常讓人一頭霧水，但他們自己很清楚：「我不怪，是你們不懂我的前衛」他們不愛走尋常路，總喜歡另闢蹊徑、跳脫框架，甚至對怪點子感到興奮不已。別人覺得難搞，他們卻覺得充滿挑戰和創造力，這份獨特的思考方式，讓他們深信自己是「時代會證明我聰明」的天才代表。