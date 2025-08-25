修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

▲傅崐萁與柯建銘25日在修憲委員會上互動良好。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（25日）首次召開第11屆修憲委員會會議，確定由立委林思銘、吳宗憲、鍾佳濱、莊瑞雄、黃國昌擔任召委。此次會議是823大罷免後朝野立委首次「大聚會」，國民黨團總召傅崐萁拱民進黨團總召柯建銘擔任此次會議主席，藍委聽聞後鼓掌叫好，徐巧芯還高喊「留下來」，會議氣氛相當好。

立法院25日首次召開第11屆修憲委員會會議決定召委，朝野無異議由柯建銘擔任此次會議主席。根據選舉說明，依據立法院修憲委員會組織規程第4條第1項規定，本會置召委5人，由委員互選之，另依立法院各委員會召委選舉辦法第5條規定，召委選舉以無記名單記法投票行之，但經該委員會全體委員或經各黨團及未參加黨團的委員會委員書面同意，亦得以推選方式行之。

▲柯建銘擔任25日修憲委員會會議主席。（圖／記者徐文彬攝）

議事人員宣讀，國民黨團推派藍委吳宗憲、林思銘；民進黨團推派綠委莊瑞雄、鍾佳濱；民眾黨團則推派白委黃國昌。詢問朝野無異議後，柯建銘宣布通過。

此次是大罷免後朝野立委首次「大聚會」，氣氛相當好，出席的藍綠白委員們有說有笑，原先有藍委提議由傅崐萁擔任此次修憲委員會主席，但傅隨即表示推舉柯擔任，藍委聽聞後鼓掌叫好，徐巧芯還高喊「留下來」，朝野也無異議通過。柯建銘上主席台後打趣說，「感謝各位推舉，大家不要後悔喔」；在宣布散會後，柯與傅崐萁握手，並表示「感謝推舉」。

另外由於大罷免「31:0」結果，民進黨團7長已宣布請辭，外界關注柯建銘及副書記長王義川是否跟進。但面對媒體詢問，王義川說，他的任期本來就到8月31日，9月開始黨團大家就會推舉新的幹部，柯建銘則僅回，「多謝大家關心，謝謝指教」；當媒體追柯到電梯前時，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜上前並表示「護駕、護駕」。