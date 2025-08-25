　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

▲傅崐萁與柯建銘25日在修憲委員會上互動良好。（圖／記者徐文彬攝）

▲傅崐萁與柯建銘25日在修憲委員會上互動良好。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（25日）首次召開第11屆修憲委員會會議，確定由立委林思銘、吳宗憲、鍾佳濱、莊瑞雄、黃國昌擔任召委。此次會議是823大罷免後朝野立委首次「大聚會」，國民黨團總召傅崐萁拱民進黨團總召柯建銘擔任此次會議主席，藍委聽聞後鼓掌叫好，徐巧芯還高喊「留下來」，會議氣氛相當好。

立法院25日首次召開第11屆修憲委員會會議決定召委，朝野無異議由柯建銘擔任此次會議主席。根據選舉說明，依據立法院修憲委員會組織規程第4條第1項規定，本會置召委5人，由委員互選之，另依立法院各委員會召委選舉辦法第5條規定，召委選舉以無記名單記法投票行之，但經該委員會全體委員或經各黨團及未參加黨團的委員會委員書面同意，亦得以推選方式行之。

▲柯建銘擔任25日修憲委員會會議主席。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯建銘擔任25日修憲委員會會議主席。（圖／記者徐文彬攝）

議事人員宣讀，國民黨團推派藍委吳宗憲、林思銘；民進黨團推派綠委莊瑞雄、鍾佳濱；民眾黨團則推派白委黃國昌。詢問朝野無異議後，柯建銘宣布通過。

此次是大罷免後朝野立委首次「大聚會」，氣氛相當好，出席的藍綠白委員們有說有笑，原先有藍委提議由傅崐萁擔任此次修憲委員會主席，但傅隨即表示推舉柯擔任，藍委聽聞後鼓掌叫好，徐巧芯還高喊「留下來」，朝野也無異議通過。柯建銘上主席台後打趣說，「感謝各位推舉，大家不要後悔喔」；在宣布散會後，柯與傅崐萁握手，並表示「感謝推舉」。

另外由於大罷免「31:0」結果，民進黨團7長已宣布請辭，外界關注柯建銘及副書記長王義川是否跟進。但面對媒體詢問，王義川說，他的任期本來就到8月31日，9月開始黨團大家就會推舉新的幹部，柯建銘則僅回，「多謝大家關心，謝謝指教」；當媒體追柯到電梯前時，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜上前並表示「護駕、護駕」。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

朱立倫要交棒、盧秀燕拒選黨魁　侯友宜稱尊重：我從未考慮參選

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴

會辭黨團幹部？柯建銘喊謝謝指教　王義川首發聲：任期到8月底

大罷免連敗柯建銘遭逼宮請辭　陳其邁：「朝小野大」幹部很辛苦

陳昭姿嗆政府切斷「紅色供應鏈」只是口號　卓榮泰：都已經在做了

蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

大罷免大失敗！柯建銘該引咎辭職？　王世堅：現在不適合談這個

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

朱立倫要交棒、盧秀燕拒選黨魁　侯友宜稱尊重：我從未考慮參選

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴

會辭黨團幹部？柯建銘喊謝謝指教　王義川首發聲：任期到8月底

大罷免連敗柯建銘遭逼宮請辭　陳其邁：「朝小野大」幹部很辛苦

陳昭姿嗆政府切斷「紅色供應鏈」只是口號　卓榮泰：都已經在做了

蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

大罷免大失敗！柯建銘該引咎辭職？　王世堅：現在不適合談這個

麻豆代天府捐贈勤務裝備　助南市消防強化救災戰力

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

政治熱門新聞

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

大罷免慘敗0：31完封！苦苓：人民只要發錢

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

快訊／賴清德、蔡英文、蕭美琴下午官邸會晤

黃國昌嗆女記者白癡問題！副秘書長12字選邊站

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

內閣改組延後！傳衛福部長拒辭　周玉蔻轟：邱泰源要造反嗎？

列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應辭不分區立委

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

盧秀燕無意接任黨魁！羅智強出聲力挺

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

明確婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤陳培瑜這樣說

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

更多熱門

相關新聞

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。當事人Y女今(25日)現身表示，教育部態度令人心寒，過程中沒有給予任何協助，自己孤單面對輿論攻擊、調查、最後報告不僅社會不能接受，更讓她徹底崩潰。她痛批，鄭英耀部長「你的痛在我眼中不但廉價，而且虛假」、葉丙成次長「明眼人都知道是在關心還是關說，踐踏著我的傷口跟隱私，鞏固著形象跟權力，對不起從沒說出口，也不敢說出口」。

會辭黨團幹部？　柯建銘喊謝謝指教、王義川首發聲

會辭黨團幹部？　柯建銘喊謝謝指教、王義川首發聲

柯建銘遭逼宮請辭！陳其邁：幹部非常辛苦

柯建銘遭逼宮請辭！陳其邁：幹部非常辛苦

罷免全敗老柯該辭職？　王世堅：現在不適合談

罷免全敗老柯該辭職？　王世堅：現在不適合談

藍委提「小型核電廠」納對美採購項目　卓榮泰：能源政策新思考模式

藍委提「小型核電廠」納對美採購項目　卓榮泰：能源政策新思考模式

關鍵字：

柯建銘王義川民進黨大罷免修憲委員會徐巧芯傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面