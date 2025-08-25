會辭黨團幹部？柯建銘喊謝謝指教　王義川首發聲：任期到8月底

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，總召柯建銘則說要慰留。不過，吳思瑤和書記長陳培瑜今（25日）受訪時說，一定會找到更好的人、擔任書記長有人比她更適合。對此，柯建銘中午被問及相關議題時僅表示，「多謝大家關心，謝謝指教」，而神隱1天的副幹事長王義川則首表態，「我的任期本來就到8月31號，9月開始黨團就會大家來推舉新的幹部」。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵昨（24日）接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤今（25日）受訪透露，柯昨天也打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好，一定會找到更好的人。書記長陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

對此，柯建銘今（25日）中午出席本屆首場修憲委員會前被媒體堵訪詢問到是否會辭掉總召、會留任嗎、黨團幹部好像都沒有要續任、有被逼宮壓力？柯建銘僅表示，「多謝大家關心，謝謝指教」，他也關心一旁的記者小心不要跌倒。

至於昨日唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川早上避答僅說，「我先聽一下卓院長的報告」。中午出席修憲委員會前被媒體堵訪時則表示，「我的任期本來就到8月31號，9月開始黨團就會大家來推舉新的幹部」。媒體追問，是否認為柯建銘應辭總召職務？王義川說，「柯總召…我沒辦法回答這個問題啦」。媒體再問，認為這一仗打得漂亮？王義川笑回，「柯總召…怎麼會問我這個問題」。