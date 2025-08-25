　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會辭黨團幹部？柯建銘喊謝謝指教　王義川首發聲：任期到8月底

▲▼立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會,柯建銘 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，總召柯建銘則說要慰留。不過，吳思瑤和書記長陳培瑜今（25日）受訪時說，一定會找到更好的人、擔任書記長有人比她更適合。對此，柯建銘中午被問及相關議題時僅表示，「多謝大家關心，謝謝指教」，而神隱1天的副幹事長王義川則首表態，「我的任期本來就到8月31號，9月開始黨團就會大家來推舉新的幹部」。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵昨（24日）接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤今（25日）受訪透露，柯昨天也打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好，一定會找到更好的人。書記長陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

對此，柯建銘今（25日）中午出席本屆首場修憲委員會前被媒體堵訪詢問到是否會辭掉總召、會留任嗎、黨團幹部好像都沒有要續任、有被逼宮壓力？柯建銘僅表示，「多謝大家關心，謝謝指教」，他也關心一旁的記者小心不要跌倒。

至於昨日唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川早上避答僅說，「我先聽一下卓院長的報告」。中午出席修憲委員會前被媒體堵訪時則表示，「我的任期本來就到8月31號，9月開始黨團就會大家來推舉新的幹部」。媒體追問，是否認為柯建銘應辭總召職務？王義川說，「柯總召…我沒辦法回答這個問題啦」。媒體再問，認為這一仗打得漂亮？王義川笑回，「柯總召…怎麼會問我這個問題」。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道歉

朱立倫要交棒、盧秀燕拒選黨魁　侯友宜稱尊重：我從未考慮參選

修憲委員會朝野和樂！傅崐萁拱柯建銘當主席　徐巧芯喊：留下來

修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴

會辭黨團幹部？柯建銘喊謝謝指教　王義川首發聲：任期到8月底

大罷免連敗柯建銘遭逼宮請辭　陳其邁：「朝小野大」幹部很辛苦

陳昭姿嗆政府切斷「紅色供應鏈」只是口號　卓榮泰：都已經在做了

蔡賴會面象徵意義？　綠委齊讚：展現黨內團結、提升士氣

大罷免大失敗！柯建銘該引咎辭職？　王世堅：現在不適合談這個

726和823兩場大罷免全數失敗，行政院目前已啟動內閣改組，而民進黨內也有要求黨團總召柯建銘辭職，讓黨團注入新血的聲浪。過去曾送衛生紙要柯建銘「擦屁股」的民進黨立委王世堅今（25日）面對媒體時，尷尬回應「現在不適合講這個啦！」

