生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

▲ 專家建議，適量攝取維生素D有助維持骨骼健康。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國老化醫學教授、肥胖症專家洪克特（Kurt Hong）透過生物年齡檢測發現，現年52歲的他生物年齡僅有41歲，成功逆轉11年歲月痕跡。這名3寶爸沒有任何慢性疾病，身體狀況媲美年輕人，並將他的成功秘訣歸功於3大日常習慣。

《商業內幕》報導，洪克特目前擔任洛杉磯預防醫學公司Lifeforce首席醫療長，同時也是醫學與老化研究教授。他約18個月前透過PhenoAge演算法進行生物年齡檢測，透過分析9種與老化相關的生物指標，包括發炎指數及代謝狀況來評估真實的身體年齡。

洪克特說明，「許多與年齡相關的慢性疾病都和飲食內容和體重控制直接相關」，強調預防勝於治療的重要性。他長期採用地中海飲食法，攝取大量新鮮蔬果，這種飲食模式被廣泛認為是延長壽命最健康的方式。

而他的3大日常習慣首先是運動，洪克特會結合有氧運動與重訓，「有氧運動無疑對心血管健康有益，重訓則有助維持肌肉量和骨質密度。」他每周多次在健身房進行45分鐘重訓，強調效率比時間長度重要，夏天也喜歡游泳、跑步和健行，充分利用南加州的好天氣進行戶外活動。

▲ 洪克特運動結合有氧及重訓。（示意圖／VCG）

第二則是營養補充，洪克特對保健品採取謹慎態度，僅固定補充維生素D。檢測結果顯示他體內維生素D偏低，而這種維生素對骨骼健康至關重要，尤其人在35歲後骨骼密度開始自然下降，而維生素D不僅有助鈣質吸收，對免疫系統及癌症風險控制也有正面影響。

台灣食安專家韋恩則在部落格指出，維生素D功能多元，有助骨骼強化及免疫系統健康，但台灣75%以上民眾攝取不足，中高齡者更是高風險族群。他提醒，鮭魚、鮪魚等富含魚油的魚類，以及添加維生素D的牛奶、起司都是良好來源，但維生素D屬脂溶性維生素，過量會造成高血鈣症或腎結石，每日攝取上限為50微克。

訓練腦力是洪克特第三個重要習慣，每天花1至2小時進行腦力活動，「大腦就像肌肉，不使用就會退化」。通常工作內容已足夠刺激，周末他則會和孩子下棋或讀書，看手機、平板等裝置的時間不算。

研究顯示，心智刺激雖無法阻止大腦老化，但可建立抵禦阿茲海默症狀的認知儲備（cognitive reserve）。具有較大認知儲備的人，阿茲海默症發病時間較晚，症狀也較輕微。

「最重要的是告訴患者，年齡真的只是數字」，洪克特表示，「你的身體可能告訴你已經52歲，但你可以表現得像35歲一樣，當然情況也可能相反。」