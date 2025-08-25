　
大陸 大陸焦點 特派現場

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

▲上海醫院45歲腦梗專家自曝「我也腦梗了」。（圖／翻攝人民日報）

▲上海醫院45歲腦梗專家自曝「我也腦梗了」。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海交通大學附屬第九人民醫院神經外科主任醫師、腦血管專家李軼近日在影片中自曝，自己在45歲時被診斷出「腔隙性腦梗死」，雖屬無症狀腦梗，但仍令不少網友震驚。他強調，自己沒有抽菸、喝酒、肥胖等常見致病危險因素，唯一符合的原因就是「過勞」。

▲上海醫院45歲腦梗專家自曝「我也腦梗了」。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，李軼近日公開了磁振造影（MRI）檢查報告，顯示其雙側額葉及放射冠區出現腔隙性梗塞灶。他回憶，長期因過度工作，曾出現間歇性失聰，甚至在高燒一週仍堅持為急性腦梗病人做手術，最終，自己也因體力不支倒在手術台下，被送進搶救室。

李軼指出，腦梗（腦卒中，下同）的高危因素包括高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病、血管狹窄、抽菸喝酒、肥胖與過勞。他提醒，健康是「1」，其他都是「0」，一旦健康失去，其他一切將歸零。

▲上海醫院45歲腦梗專家自曝「我也腦梗了」。（圖／翻攝人民日報）

他也分享不少年輕人腦梗的臨床案例，包括一名網約車司機因長時間每日駕駛超過13小時而導致腦梗，還有年僅16歲沉迷打遊戲的少年突發腦卒中，最終留下後遺症。

醫界觀察顯示，腦梗正呈現年輕化趨勢，已不再是老年人「專利」。李軼呼籲，年輕人務必重視生活習慣，戒菸、規律作息，並積極控制三高等疾病，「腦卒中一旦發生，即使救治及時，也常會留下後遺症，唯有預防才是最有效的治療。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

健康腦梗過勞警訊

